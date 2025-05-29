Расследования

Суд отправил в СИЗО молодчиков, зверски избивших волжанина в «Магните»

Расследования 29.05.2025 12:56
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29.05.2025 12:56

 

Волжский городской суд отправил в СИЗО троих жителей Волжского, которые в ночь на 27 мая зверски избили одного из покупателей в магазине «Магнит». Как ранее сообщало ИА «Высота 102», молодчики в возрасте 17 и 23 лет били мужчину длительное время ногами, руками и бутылкой по голове в ответ на замечание. 

Как уточнили в суде 29 мая, троица преступников в магазине «Магнит» на проспекте Дружбы вели себя шумно, ругались матом и всячески демонстрировали свое пренебрежение к окружающим. Когда же 56-летний покупатель попросил соблюдать порядок и указал на недопустимость такого поведения, злоумышленники  напали на него. 

– Своими действиями злоумышленники причинили потерпевшему телесные повреждения, которые квалифицируются, как тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 111, ч. 2 ст. 213 УК РФ., – сообщили в Волжском городском суде. 

Полицейские оперативно задержали волжан. Ими оказались двое 17-летних Стас К. и Никита Е., а также 23-летний Матвей Пресняков. Полные имена первых двоих СМИ не могут называть, согласно закону. Показать их лица также нет законной возможности. 

Интересно, что несмотря на то, что совершенное преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения и его особая жестокость не вызывает у здравых людей никаких сомнений, в судебном заседании 23-летний Матвей Пресняков и Никита Е. возражали против избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу и просили избрать домашний арест по месту их проживания.

Однако же Волжский горсуд всех троих отправил в СИЗО на срок до 27 июля. Впрочем, у защиты молодчиков есть законная возможность обжаловать решение суда.  

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