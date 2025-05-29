



В Волжском трое молодых людей устроили дебош на кассе магазина «Магнит» по адресу пр. Дружбы, д.72 «а». Как сообщает ИА «Высота 102», незнакомцы ворвались в торговый зал и начали вызывающе себя вести, а затем в ответ на замечание повалили и начали избивать ногами 56-летнего покупателя. Произошедшее засняла одна из камер видеонаблюдения в торговом зале.





В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что преступление было совершено в ночь на 27 мая.

– 56-летний пенсионер сделал замечание группе молодых людей, которые вели себя вызывающе и агрессивно. В ответ на сделанное замечание злоумышленники начали избивать мужчину. На протяжении нескольких минут они наносили удары руками и ногами по лежавшему на полу пенсионеру, который не оказывал сопротивления, – рассказали журналистам в пресс-службе Главка полиции.

На кадрах видно, как истекающий кровью мужчина несколько раз пытается встать на ноги, но на него вновь и вновь обрушиваются удары. Испугавшись происходящего, сотрудники магазина закрылись в подсобном помещении и вызвали охранников ЧОП и полицию.

Примечательно, что прибывший на место сотрудник ЧОПа не особо препятствовал избиению мужчины – при нем, судя по кадрам, нападавшие продолжали бить ногами по голове пострадавшего. В больницу избитый мужчина был доставлен с тяжелейшими травмами головы. По данным СУ СКР у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и гематома головного мозга, а также множественные переломы костей лицевого скелета.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на текущий момент личности напавших установлены. Ими оказались 23-летний и двое ранее судимых 17-летних молодых людей. Участники избиения пенсионера уже задержаны.

По факту произошедшего следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.

– Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, – сообщили в пресс-службе СУ СКР.