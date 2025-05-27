



Волгоградский областной суд поставил точку в коррупционном деле, связанном с бывшим начальником отделения №6 ОЭБ и ПК УМВД России по городу Волгограду. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель подразделения, борющегося с коррупцией в Советском районе региональной столицы, был пойман на взятке за покровительство продаже нелегального алкоголя и табака.

- В период с марта по ноябрь 2023 года Макевнин получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 340 тыс. рублей за общее покровительство бизнесу и непринятие мер к организации проверок по факту незаконного оборота табачной продукции без маркировки. Кроме того, он же через посредника получил от другого предпринимателя взятку в размере 5 тыс. рублей за непринятие мер по привлечению к административной ответственности за оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции без маркировки, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Во время разбирательств вину в содеянном правоохранитель признал и заключил сделку со следствием, рассказав коллегам о других участниках преступной схемы.

Приговором Советского районного суда офицер был приговорён к 3 годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Впоследствии и защита, и гособвинение обжаловали приговор. Осуждённого не устроил реальный срок, а прокуратура в апелляции просила взыскать в пользу государства полученную полицейским взятку.

Отметим, Волгоградский областной суд требования Макевнина об изменении наказания на условный срок оставил без удовлетворения и постановил обязать коррупционера выплатить в бюджет 345 тыс. рублей.