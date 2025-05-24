В России составят список разрешенных для такси автомобилей

Федеральные новости 24.05.2025 19:11
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24.05.2025 19:11
Специалисты Министерства промышленности и торговли до конца 2025 года составят списки автомобилей для реализации закона о локализации такси. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает V102.RU.
Речь идет о списке легковых автомобилей, которые соответствуют разработанным критериям для работы такси. Список со временем может обновляться, добавили в ведомстве.
Напомним, с 1 марта 2026 года все транспортные средства, приобретаемые для оказания услуг такси, должны быть произведены на территории России. По мнению авторов законопроекта, инициатива станет отличным стимулом для улучшения качества выпускаемой продукции отечественными производителями.
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