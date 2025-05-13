В России службам такси запретят покупать иномарки

Сегодня, 13 мая, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий локализацию автомобилей. Как сообщает V102.RU, согласно принятым поправкам, с 1 марта 2026 года все транспортные средства, приобретаемые для оказания услуг такси, должны быть произведены на территории России.

По мнению авторов законопроекта, инициатива станет отличным стимулом для улучшения качества выпускаемой продукции отечественными производителями. Кроме того, увеличение выпуска автомобилей сможет повлиять и на рост рабочих мест.

– Закон не просто ограничивает выбор таксопарков, он создает условия для развития нашей промышленности, обеспечивает стабильность рабочих мест и увеличивает налоговые поступления в бюджет, – прокомментировал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.



