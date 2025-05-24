В МВД предложили ввести тотальный запрет на кредиты





В МВД обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян в целях защиты от мошенников. Об этом заявил РИА Новости замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, передает V102.RU.

- У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку, - поделился изданию Филиппов на киберфестивале Positive Hack Days.

По мнению замначальника департамента, мера позволит стать серьезной мерой в борьбе с киберпреступностью. Также в ведомстве предложили консультировать сотрудникам правоохранительных органов россиян при получении кредита в случае подозрений на мошеннические действия.