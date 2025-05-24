Федеральные новости

В МВД предложили ввести тотальный запрет на кредиты

Федеральные новости 24.05.2025 09:00
0
24.05.2025 09:00


В МВД обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян в целях защиты от мошенников. Об этом заявил РИА Новости замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, передает V102.RU. 

- У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку, - поделился изданию Филиппов на киберфестивале Positive Hack Days. 

По мнению замначальника департамента, мера позволит стать серьезной мерой в борьбе с киберпреступностью. Также в ведомстве предложили консультировать сотрудникам правоохранительных органов россиян при получении кредита в случае подозрений на мошеннические действия. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
23.05.2025 18:07
Федеральные новости 23.05.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.05.2025 21:02
Федеральные новости 21.05.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.05.2025 13:42
Федеральные новости 21.05.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.05.2025 16:54
Федеральные новости 20.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.05.2025 20:15
Федеральные новости 19.05.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.05.2025 16:54
Федеральные новости 16.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.05.2025 12:04
Федеральные новости 16.05.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.05.2025 12:51
Федеральные новости 15.05.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.05.2025 06:02
Федеральные новости 15.05.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.05.2025 14:24
Федеральные новости 14.05.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.05.2025 06:45
Федеральные новости 14.05.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 21:20
Федеральные новости 13.05.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 15:22
Федеральные новости 13.05.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.05.2025 12:16
Федеральные новости 12.05.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.05.2025 06:52
Федеральные новости 11.05.2025 06:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:17
Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде рецидивист на улице сорвал золотую цепь с медсестрыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В школах Волгограда прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
10:00
«У нас инфляция 30%?»: жители Камышина возмущены ростом цен на «золотые» пломбыСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области от саранчи обработали первые 171 га земельСмотреть фотографии
09:00
В МВД предложили ввести тотальный запрет на кредитыСмотреть фотографии
08:30
В Волжском «Гранта‎» не поделила перекресток с маршруткой №5АСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Пострадавшего в Калмыкии ребенка перевели из реанимации в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:26
Очаг опасной инфекции обнаружили в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:25
Волгоградский «Ротор» 24 мая завершит сезон домашним матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
06:55
Под Волгоградом выясняют появление «каньонов Аризоны»Смотреть фотографии
06:20
В Волгоградской области поймали браконьера с сетью в парке «Цимлянские пески»Смотреть фотографии
21:40
Волгоградская облдума закупает 300 тарелок за 241 тысячу рублейСмотреть фотографии
21:11
Мать сбитой на объездной дороге под Волгоградом девочки ждет наказаниеСмотреть фотографии
20:43
Творог и сметану из фантомного сырья нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде под машину попали подружки, перебегавшие дорогу на красныйСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
Облздрав: двоих пострадавших в ДТП с 5 погибшими отпустили из ЦРБСмотреть фотографии
19:31
Волгоградцы вывезли за границу 58 собак и кошекСмотреть фотографии
18:33
«Видео переписано, а делу не дают ходу»: волгоградка рассказала о мучительной гибели сына из-за заснувших медиковСмотреть фотографии
18:07
Саратовскому региону России угрожает нашествие саранчиСмотреть фотографии
17:24
В Волгоградской области должников по алиментам внесут в публичный реестрСмотреть фотографии
17:23
Невский конгресс поддержал проект альтернативного обводнения Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
16:51
Полиция ищет угрожавшего хозяйке конного клуба в ВолжскомСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде Детфонд подвел итоги детского конкурса: 300 победителейСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде директора интерната поймали на афере с мастерской художника ГорскогоСмотреть фотографии
15:58
T2 завоевала пять наград за лучший клиентский опытСмотреть фотографии
15:31
В конном клубе Волжского, где отравили лошадей, пожаловались на угрозыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
Мужчина умер после укуса пчелы под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:12
«Ждут, когда кого-то прибьет?»: в Волгограде упавшее дерево третий день свисает над головами прохожихСмотреть фотографии
14:29
Росводресурсы объявили об окончании режима спецпопуска на Волжской ГЭССмотреть фотографии
 