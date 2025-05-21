Вред от свалки у ЖК «Заречье» в Краснослободке оценили в 4 млн рублей

В городе Краснослободске Волгоградской области с собственника земли, на котором выявлена свалка строительных отходов, через суд взыскивают более 4 миллионов рублей вреда, причиненного почве. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, местные жители пожаловались в управление на залежи мусора у жилых домов. В ходе выезда на место информация подтвердилась.

- Общая площадь свалки составила 285,75 кв.м, объем сброшенных на почву отходов составил 148,39 куб.м. В этой связи, в адрес юридического лица ООО «Заречье», являющегося собственником земельного участка, выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщили в природоохранном ведомстве.





Однако собственник земли предостережение в работу не взял и свалку не ликвидировал. Инспекторы Росприроднадзора рассчитали сумму вреда, причиненного почве свалкой. Однако ООО «Заречье» отказалось возместить вред в добровольном порядке. Управлением направлено исковое заявление в судебные органы для принудительного взыскания суммы причиненного вреда.

Напомним, что три года назад жители этого ЖК уже жаловались на неприятное соседство со свалкой строительного мусора, которую оставил после себя застройщик жилого комплекса. Тогда очистить от мусора территорию пообещала управляющая компания, сотрудники которой поясняли, что сделать это из-за недостаточности средств смогут не сразу, а постепенно.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора