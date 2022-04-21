«Навалил кучи и канул в Лету»: разорившийся застройщик поселил под Волгоградом людей рядом со свалкой

Застройщик жилого комплекса «Заречье» в городе Краснослободске Волгоградской области канул в Лету, оставив как воспоминание о себе жильцам двух трехэтажек горы строительного мусора, вагончик и разодранный в клочья ветром рекламный баннер на сетке Рабица. Почти год, по словам людей, они добиваются порядка на территории, но не находят отклика ни по телефонным номерам застройщика, ни в муниципальной администрации. На месте свалки побывал корреспондент ИА «Высота 102».

Дома №28 и №30 по улице Чулкова застройщик ООО «Заречье» сдал в мае 2021 года. Едва новоселы получили ключи, представители компании испарились, не засыпав даже котлован под еще одну малоэтажку. О том, что здесь год назад еще велась стройка, напоминают горы железобетона, стекловаты и свора собак, прикормленная рабочими.

— Строительная компания клялась перед нами, что после сдачи объекта уберет весь мусор, но, как видите, кучи валяются и по сей день, — рассказывает жительница дома №30 Галина. – Я ходила в администрацию Краснослободска, там мне также наобещали, что примут меры, но и оттуда я жду реакции уже почти год.

Связь с застройщиком жители Краснослободска потеряли год назад. Выйти на представителей компании через чиновников волгоградцы, с их слов, не смогли, как ни пытались.

— Я пыталась пробиться к застройщику через администрацию, но в ответ мне лишь бросили фразу «Разберемся», и на этом все. Я уже устала каждый день наблюдать этот бардак из своих окон, — жалуется женщина.

По словам волгоградцев, последней надеждой на очистку мусора стала управляющая компания, но и та, наобещав людям уже к весне расчистить территорию, никаких работ не произвела. Жители дома от безысходности принялись своими силами разгребать пейзаж под окнами, однако силы неравны и времени не хватает.

В ответ на редакционный запрос в администрации Краснослободска ИА «Высота 102» сообщили, что знакомы с проблемой, однако все надежды возлагают там на конкурсного управляющего ООО «Заречье».

— В настоящее время в связи с банкротством ООО «Заречье» арбитражным судом назначен конкурсный управляющий. Администрацией проводятся переговоры с назначенным конкурсным управляющим о принятии мер по исправлению сложившейся ситуации на территории жилого комплекса, — заявили в администрации.





Дозвониться до конкурсного управляющего Максима Зуева не составило труда. Вразрез заявлениям жителей домов мужчина заявляет, что строительный мусор пусть медленно, но верно вывозится с прилегающей к ЖК территории.

— Предписания от администрации пришли еще в конце марта. Поскольку ситуация с финансами непростая у компании, мы по мере возможности стараемся поэтапно вывозить весь мусор с территории жилого комплекса, — рассказал информагентству конкурсный управляющий.

Редакция информагентства будет следить за ситуацией. Одновременно надеемся на ее правовую оценку со стороны органов прокуратуры.