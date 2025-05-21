



В Котовском районе Волгоградской области местный житель обвиняется в даче взятки сотруднику полиции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на СК по региону, подозреваемый хотел откупиться за сбыт нелегальной табачной продукции.

По данным следствия, мужчина, чтобы избежать наказания за хранение и сбыт немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, решил дать взятку сотруднику правоохранительных органов для прекращения следственных мероприятий.

Находясь в автомобиле сотрудника, обвиняемый положил в бардачок транспортного средства более 100 тысяч рублей. По факту обнаружения взятки офицер сообщил вышестоящему руководству.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.