Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показания

Как рассказал ИА «Высота 102» представитель потерпевших Юрий Букаев, Владимир Глазков, в частности, рассказал, что люди, принимавшие участие в тушении пожаров по указанию главы района, не проходили специальное обучение, не имели оборудования и спецодежды, а в их распоряжении были только ранцы. Также сотрудников не страховали от несчастных случаев. Глава Краснодонского сельского поселения признался, что и сам вынужден был выполнять распоряжения Ивана Геля и участвовать в тушении пожаров на территории района.
Владимир Глазков, который был хорошо знаком с погибшим во время тушения пожара Александром Переяриным, подтвердил, что тот собирался увольняться с должности начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района, так как не хотел выполнять указания Ивана Геля, не связанные с его должностными обязанностями.
Напомним, в настоящее время в Иловлинском районном суде Волгоградской области заново судят главу района Ивана Геля, обвиняемого в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года.
Дело начало рассматриваться в Иловлинском районном суде повторно после того, как районный судья Андрей Кузнецов после восьми месяцев судебных заседаний вдруг нашел в нем недоработки и отправил обратно в прокуратуру. Это решение судьи облсуд признал незаконным и судебный процесс стартовал заново. В настоящее время его ведет судья Вячеслав Пичугин. Андрей Кузнецов после произошедшего попросился в почетную отставку. Однако квалифколлегия судей Волгоградской области пока не рассмотрела его заявление.