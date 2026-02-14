Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показания

На последнем судебном заседании  по делу главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля  вскрылись новые подробности. Один из свидетелей, глава Краснодонского сельского поселения Владимир Глазков подтвердил, что Иван Гель принуждал его и других сотрудников участвовать не только в тушении возгорания, но и в борьбе с огнем.

Как рассказал ИА «Высота 102» представитель потерпевших Юрий Букаев, Владимир Глазков, в частности, рассказал, что люди, принимавшие участие в тушении пожаров по указанию главы района, не проходили специальное обучение, не имели оборудования и спецодежды, а в их распоряжении были только ранцы. Также сотрудников не страховали от несчастных случаев. Глава Краснодонского сельского поселения признался, что и сам вынужден был выполнять распоряжения Ивана Геля и участвовать в тушении пожаров на территории района.

Владимир Глазков, который был хорошо знаком с погибшим во время тушения пожара Александром Переяриным, подтвердил, что тот собирался увольняться с должности начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района, так как не хотел выполнять указания Ивана Геля, не связанные с его должностными обязанностями.

На заседании были оглашены и письменные показания  Никитина Алексея, бывшего начальника пожарного расчета. Свидетель подтвердил, что глава Иловлинского района вмешивался в действия пожарных и раздавал им приказы во время организации тушения огня. Также на судебном заседании зачитали показания еще одного свидетеля, из которых следовало, что четверых сотрудников администрации Ивлинского района, которые оказались в огненной ловушке вместе с Александром Переяриным, нельзя было посылать в то место, так как из-за особенностей ландшафта во время пожара оно превращается в смертельную воронку.

При этом ранее сообщалось, что непосредственные подчиненные  главы администрации на суде заявляли, что Иван Гель не давал им поручений выезжать на тушение пожара, а делали они это  исключительно из чувства гражданского долга.

Напомним, в настоящее время в Иловлинском районном суде Волгоградской области заново судят главу района Ивана Геля, обвиняемого  в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года.

Дело начало рассматриваться в Иловлинском районном суде повторно после того, как районный судья Андрей Кузнецов после восьми месяцев судебных заседаний вдруг нашел в нем недоработки и отправил обратно в прокуратуру. Это решение судьи облсуд признал незаконным и судебный процесс стартовал заново. В настоящее время его ведет судья Вячеслав Пичугин. Андрей Кузнецов после произошедшего попросился в почетную отставку. Однако квалифколлегия судей Волгоградской области пока не рассмотрела его заявление.

