Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показания





На последнем судебном заседании по делу главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля вскрылись новые подробности. Один из свидетелей, глава Краснодонского сельского поселения Владимир Глазков подтвердил, что Иван Гель принуждал его и других сотрудников участвовать не только в тушении возгорания, но и в борьбе с огнем.

На заседании были оглашены и письменные показания Никитина Алексея, бывшего начальника пожарного расчета. Свидетель подтвердил, что глава Иловлинского района вмешивался в действия пожарных и раздавал им приказы во время организации тушения огня. Также на судебном заседании зачитали показания еще одного свидетеля, из которых следовало, что четверых сотрудников администрации Ивлинского района, которые оказались в огненной ловушке вместе с Александром Переяриным, нельзя было посылать в то место, так как из-за особенностей ландшафта во время пожара оно превращается в смертельную воронку.







При этом ранее сообщалось, что непосредственные подчиненные главы администрации на суде заявляли, что Иван Гель не давал им поручений выезжать на тушение пожара, а делали они это исключительно из чувства гражданского долга.