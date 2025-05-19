Расследования 19.05.2025 08:53
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19.05.2025 08:53
По факту аварии, произошедшей в Юстинском районе Калмыкии 19 мая, следователем МО МВД России «Яшкульский» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.
Напомним, в страшном ДТП с участием Volkswagen и фуры ФАВ c логотипом на борту Wildberries погибли семь человек, еще одиннадцать пострадали.
Прокуратура Волгоградской области начала проверку деятельности индивидуального предпринимателя, который осуществляет перевозки по маршруту «Астрахань-Волгоград».
Видео Госавтоинспекции Республики Калмыкия t.me
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