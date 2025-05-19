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Семь пассажиров автобуса из Астрахани в Волгоград погибли в ДТП в Калмыкии

Главное 19.05.2025 07:11
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19.05.2025 07:11


Семь человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Калмыкии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Следственный комитет, автобус следовал по маршруту Астрахань – Волгоград. Еще 12 человек получили различные травмы.

– По предварительным данным, сегодня 19 мая в ночное время на территории Юстинского района (на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань») в районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 7 пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, – говорится в официальном сообщении Следкома.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. .

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