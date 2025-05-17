Суд вернул 85-летней волгоградке отжатую мошенниками квартиру

В Волгограде возбудили уголовное дело о мошенничестве, в результате которого пенсионерка лишилась своей квартиры. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, малознакомая 85-летней волгоградке женщина втерлась в доверие пенсионерке, воспользовавшись ее преклонным возрастом и заболеванием, путем обмана заставила подписать договор дарения квартиры. После переоформления прав на жилье новая собственница потребовала от пенсионерки освободить квартиру.
Расследование уголовного дела о мошенничестве находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, в целях защиты прав потерпевшей надзорный орган предъявил в суд иск о признании договора дарения недействительным и возвращении квартиры в собственность пенсионерки.
Центральный райсуд иск прокуратуры удовлетворил - его решение фактически исполнено.