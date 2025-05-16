«Я там даже не работаю»: титулованный спортсмен опроверг причастность к травмированию волгоградки в фитнес-центре





В Волгограде стали известны подробности происшествия в фитнес-центре «Железяка» по адресу бульвар 30-летия Победы, д.39А/1, где в октябре 2024 года одна из посетительниц сломала себе ногу, пытаясь обрести упругие ягодицы. Обвинённый в случившемся спортсмен-пауэрлифтер рассказал журналистам ИА «Высота 102», что на самом деле является таким же посетителем спортивного заведения, а свидетель произошедшего подтвердил, что все претензии пострадавшей безосновательны.

- Перед тем как сломать ногу, она сделала несколько подходов болгарских выпадов. На второй попытке я заметил, что её повело. Через какое-то время увидел, что она несёт в руках гантели. Ей сделали замечание, попросили остановиться. Она положила гантели на место, но продолжила выполнение упражнения. Через какое-то время она вновь взяла их, и буквально на 2-3 приседании просто не смогла встать и «сложилась». Самое удивительное, что, падая, она почему-то не попыталась освободить руки от лишнего веса, мёртвой хваткой вцепившись в гантели, - рассказал журналистам очевидец произошедшего Олег Е.

По словам спортсмена, травма волгоградки не оставила равнодушным никого в тренажёрном зале. Все кинулись ей оказывать помощь.





- Владимир, которого она впоследствии и обвинила в чём-то, в числе первых подбежал к ней. Помог уложить на пол, подложить специальный коврик. На месте мы оказали всю возможную первую медицинскую помощь, вызвали скорую, а потом и помогли перенести её в машину, - добавил свидетель.

Пауэрлифтер Владимир К. также рассказал журналистам, что лично делал пострадавшей замечания, просил не усложнять упражнение, но женщина не послушала.

- Мы с ней познакомились где-то за полгода до этой неприятной ситуации. Я профессиональный спортсмен, занимаюсь здесь уже много лет практически ежедневно по 6-8 часов, готовлюсь к соревнованиям. У нас не очень большой спортзал, и мы все здесь друг друга хорошо знаем. Естественно, что обмениваемся советами, особенно присматриваем за новичками, но по факту ни я, ни другие посетители здесь, конечно же, не трудоустроены. У зала есть свой хозяин, - подчеркнул Владимир К.

Помимо многочасовых тренировок мужчина в этом же здании занимает помещение, где организует занятия с детьми.





- Летом 2024 года я открыл секцию. Если честно, раньше уже занимался с детьми, но сейчас не планировал пока возвращаться к этому. В 2024 году сначала один знакомый подошёл, попросил дать пару уроков его сыну, потом другой, и так пошло-поехало, и я сам не заметил, как набралась группа из 20 человек, - вспоминает волгоградец.

Чтобы вместить такое количество желающих, естественно, нужно было полноценное помещение. Владимир договорился с владелицей здания и арендовал один из пустующих залов.

- Я самостоятельно, в счёт аренды, сделал ремонт. Чтобы ребята безопасно могли выполнять упражнения, я продал свою машину и купил специальное травмобезопасное покрытие. Собственно, с этого всё и началось. На этой почве мы с пострадавшей и познакомились. Изначально она отдала своего сына заниматься ко мне в секцию, а лишь потом начала ходить в соседний фитнес-зал. У нас это распространённая практика. Взрослые приводят ко мне детей, а сами идут также заниматься спортом.

Спортсмен поясняет, что тренирует детей бесплатно, но естественно, что за аренду приходится платить, да и инвентарь постепенно требует обновления, поэтому периодически родители ребят добровольно скидывают ему деньги.

- Но это абсолютно добровольные пожертвования. Если кто-то из родителей не сможет помочь секции, то в этом нет никакой проблемы. Я всё равно продолжу заниматься со всеми детьми.

В числе «жертвователей» секции оказалась и пострадавшая. На этом обстоятельстве сейчас и выстраивается обвинение против Владимира.

- После того как её увезли на скорой, я написал несколько сообщений. Предложил помощь. За неё очень многие здесь переживали, и никто бы не прошёл мимо такой беды. Мы бы все вместе собрали деньги. Но она так и не откликнулась на моё предложение и позже пропала, а через какое-то время в фитнес-центр пришёл юрист, который предложил решить определённым образом сложившуюся ситуацию, после чего произошедшим заинтересовался Следственный комитет, - продолжает спортсмен.





Подав заявление в правоохранительные органы волгоградка обвинила Владимира К. в своих бедах.

- Она заявила, что у нас с ней был якобы некий устный договор, в рамках которого я ей оказывал тренерские услуги. Говоря это, она указывает на перечисление мне нескольких сумм. Но в реальности я ей точно так же, как и другим, помогал советом абсолютно бесплатно. У нас здесь так заведено. Мы друг за друга отвечаем. А те деньги, которые она действительно переводила, были пожертвованием на работу секции, где занимался её сын.

Свои слова мужчина подтверждает предоставленными в редакцию скриншотами переписки с пострадавшей от ноября 2024 года, где собеседница действительно узнаёт, во сколько приводить сына на тренировку.





Тренер также обращает внимание, что даже спустя несколько недель после ЧП пострадавшая, довольно тепло с ним общалась, не предъявляя никаких требований.

- В какой момент всё изменилось, сложно сказать. Мы узнали о её претензиях от юриста и следователей. За минувшее время нас проверили все, кто только может, от правоохранителей до налоговой. Опрошены были реальный хозяин заведения и все, кто в тот момент находился в спортзале. Более того, затаскали по допросам даже моих родственников. Вот буквально сегодня близких допрашивают в СК. На днях приезжали оперативники, повторно проводили изъятие документов, - добавил волгоградец.

Владимира К. уверен, что рано или поздно ему удастся добиться справедливости и доказать свою невиновность. Однако мужчина сетует, что следственные действия отнимают у него много сил и времени.

- Чтобы вы понимали, я живу не только спортзалом. Мы с ребятами собираем гуманитарную помощь на СВО. Я являюсь заместителем руководителя ВОСВОД и регулярно участвую в образовательных мероприятиях в школах. Кроме того, меня как победителя соревнований всероссийского и европейского уровней постоянно приглашают на наши региональные состязания. Естественно, хотелось бы, чтобы это всё уже прекратилось, а следствие обратило внимание на реальные мотивы, которые преследует пострадавшая.

Напомним, 14 мая председатель СК Александр Бастрыкин взял ЧП в волгоградском фитнес-центре на контроль и затребовал у регионального управления доклад о ходе расследования. По информации пострадавшей, ей был нанесён тяжкий вред здоровью. Женщина на треть утратила трудоспособность. Она уверяет, что произошедшее не случилось бы, если бы «тренер» подстраховывал её во время занятий.

Фото: ИА «Высота 102», Владимира К.