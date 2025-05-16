Расследования

«Я там даже не работаю»: титулованный спортсмен опроверг причастность к травмированию волгоградки в фитнес-центре

Расследования 16.05.2025 19:41
0
16.05.2025 19:41


В Волгограде стали известны подробности происшествия в фитнес-центре «Железяка» по адресу бульвар 30-летия Победы, д.39А/1, где в октябре 2024 года одна из посетительниц сломала себе ногу, пытаясь обрести упругие ягодицы. Обвинённый в случившемся спортсмен-пауэрлифтер рассказал журналистам ИА «Высота 102», что на самом деле является таким же посетителем спортивного заведения, а свидетель произошедшего подтвердил, что все претензии пострадавшей безосновательны.

- Перед тем как сломать ногу, она сделала несколько подходов болгарских выпадов. На второй попытке я заметил, что её повело. Через какое-то время увидел, что она несёт в руках гантели. Ей сделали замечание, попросили остановиться. Она положила гантели на место, но продолжила выполнение упражнения. Через какое-то время она вновь взяла их, и буквально на 2-3 приседании просто не смогла встать и «сложилась». Самое удивительное, что, падая, она почему-то не попыталась освободить руки от лишнего веса, мёртвой хваткой вцепившись в гантели, - рассказал журналистам очевидец произошедшего Олег Е.

По словам спортсмена, травма волгоградки не оставила равнодушным никого в тренажёрном зале. Все кинулись ей оказывать помощь.


- Владимир, которого она впоследствии и обвинила в чём-то, в числе первых подбежал к ней. Помог уложить на пол, подложить специальный коврик. На месте мы оказали всю возможную первую медицинскую помощь, вызвали скорую, а потом и помогли перенести её в машину, - добавил свидетель.

Пауэрлифтер Владимир К. также рассказал журналистам, что лично делал пострадавшей замечания, просил не усложнять упражнение, но женщина не послушала.

- Мы с ней познакомились где-то за полгода до этой неприятной ситуации. Я профессиональный спортсмен, занимаюсь здесь уже много лет практически ежедневно по 6-8 часов, готовлюсь к соревнованиям. У нас не очень большой спортзал, и мы все здесь друг друга хорошо знаем. Естественно, что обмениваемся советами, особенно присматриваем за новичками, но по факту ни я, ни другие посетители здесь, конечно же, не трудоустроены. У зала есть свой хозяин, - подчеркнул Владимир К.

Помимо многочасовых тренировок мужчина в этом же здании занимает помещение, где организует занятия с детьми.


- Летом 2024 года я открыл секцию. Если честно, раньше уже занимался с детьми, но сейчас не планировал пока возвращаться к этому. В 2024 году сначала один знакомый подошёл, попросил дать пару уроков его сыну, потом другой, и так пошло-поехало, и я сам не заметил, как набралась группа из 20 человек, - вспоминает волгоградец.

Чтобы вместить такое количество желающих, естественно, нужно было полноценное помещение. Владимир договорился с владелицей здания и арендовал один из пустующих залов.

- Я самостоятельно, в счёт аренды, сделал ремонт. Чтобы ребята безопасно могли выполнять упражнения, я продал свою машину и купил специальное травмобезопасное покрытие. Собственно, с этого всё и началось. На этой почве мы с пострадавшей и познакомились. Изначально она отдала своего сына заниматься ко мне в секцию, а лишь потом начала ходить в соседний фитнес-зал. У нас это распространённая практика. Взрослые приводят ко мне детей, а сами идут также заниматься спортом.

Спортсмен поясняет, что тренирует детей бесплатно, но естественно, что за аренду приходится платить, да и инвентарь постепенно требует обновления, поэтому периодически родители ребят добровольно скидывают ему деньги.

- Но это абсолютно добровольные пожертвования. Если кто-то из родителей не сможет помочь секции, то в этом нет никакой проблемы. Я всё равно продолжу заниматься со всеми детьми.

В числе «жертвователей» секции оказалась и пострадавшая. На этом обстоятельстве сейчас и выстраивается обвинение против Владимира.

- После того как её увезли на скорой, я написал несколько сообщений. Предложил помощь. За неё очень многие здесь переживали, и никто бы не прошёл мимо такой беды. Мы бы все вместе собрали деньги. Но она так и не откликнулась на моё предложение и позже пропала, а через какое-то время в фитнес-центр пришёл юрист, который предложил решить определённым образом сложившуюся ситуацию, после чего произошедшим заинтересовался Следственный комитет, - продолжает спортсмен.


Подав заявление в правоохранительные органы волгоградка обвинила Владимира К. в своих бедах.

- Она заявила, что у нас с ней был якобы некий устный договор, в рамках которого я ей оказывал тренерские услуги. Говоря это, она указывает на перечисление мне нескольких сумм. Но в реальности я ей точно так же, как и другим, помогал советом абсолютно бесплатно. У нас здесь так заведено. Мы друг за друга отвечаем. А те деньги, которые она действительно переводила, были пожертвованием на работу секции, где занимался её сын.

Свои слова мужчина подтверждает предоставленными в редакцию скриншотами переписки с пострадавшей от ноября 2024 года, где собеседница действительно узнаёт, во сколько приводить сына на тренировку.


Тренер также обращает внимание, что даже спустя несколько недель после ЧП пострадавшая, довольно тепло с ним общалась, не предъявляя никаких требований.

- В какой момент всё изменилось, сложно сказать. Мы узнали о её претензиях от юриста и следователей. За минувшее время нас проверили все, кто только может, от правоохранителей до налоговой. Опрошены были реальный хозяин заведения и все, кто в тот момент находился в спортзале. Более того, затаскали по допросам даже моих родственников. Вот буквально сегодня близких допрашивают в СК. На днях приезжали оперативники, повторно проводили изъятие документов, - добавил волгоградец.

Владимира К. уверен, что рано или поздно ему удастся добиться справедливости и доказать свою невиновность. Однако мужчина сетует, что следственные действия отнимают у него много сил и времени.

- Чтобы вы понимали, я живу не только спортзалом. Мы с ребятами собираем гуманитарную помощь на СВО. Я являюсь заместителем руководителя ВОСВОД и регулярно участвую в образовательных мероприятиях в школах. Кроме того, меня как победителя соревнований всероссийского и европейского уровней постоянно приглашают на наши региональные состязания. Естественно, хотелось бы, чтобы это всё уже прекратилось, а следствие обратило внимание на реальные мотивы, которые преследует пострадавшая.

Напомним, 14 мая председатель СК Александр Бастрыкин взял ЧП в волгоградском фитнес-центре на контроль и затребовал у регионального управления доклад о ходе расследования. По информации пострадавшей, ей был нанесён тяжкий вред здоровью. Женщина на треть утратила трудоспособность. Она уверяет, что произошедшее не случилось бы, если бы «тренер» подстраховывал её во время занятий.

Фото: ИА «Высота 102», Владимира К.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.05.2025 15:52
Расследования 16.05.2025 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2025 15:03
Расследования 16.05.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2025 12:08
Расследования 16.05.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2025 06:58
Расследования 16.05.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 21:41
Расследования 15.05.2025 21:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 20:56
Расследования 15.05.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 13:02
Расследования 15.05.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 12:07
Расследования 15.05.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 11:14
Расследования 15.05.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 16:15
Расследования 14.05.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 13:28
Расследования 14.05.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 13:13
Расследования 14.05.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 11:28
Расследования 14.05.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 10:18
Расследования 14.05.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 09:58
Расследования 14.05.2025 09:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:12
Волгоградцы за три месяца заняли у банков 58,7 млрд рублейСмотреть фотографии
20:30
Акция «Ночь музеев»: куда сходить в Волгограде 17 маяСмотреть фотографии
19:41
«Я там даже не работаю»: титулованный спортсмен опроверг причастность к травмированию волгоградки в фитнес-центреСмотреть фотографии
18:30
Командовал парадом в Сталинграде: «генерал-прорыв» назначен новым главкомом Сухопутных войск РФСмотреть фотографии
18:13
Налоговый вычет за спорт получили свыше 1,3 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
17:33
Готовьте денежки: в Волгограде с 19 мая начнут штрафовать за неуплату парковки еще на 14 участкахСмотреть фотографии
17:30
Мэр города в регионе России ушел в отставку из-за высокой зарплатыСмотреть фотографии
17:23
На севере Волгограда встали вагоны СТ из-за аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
В России предлагают стимулировать рождаемость «демографической неделей»Смотреть фотографии
16:43
«Не дожил месяц до 51-летия»: в Еланском районе похоронят погибшего на СВО Сергея СиницынаСмотреть фотографии
16:22
В поселке под Волгоградом домашнее животное подхватило бешенствоСмотреть фотографии
16:20
Отряды полиции и волонтеры вышли на поиски пропавшей в январе волжанкиСмотреть фотографии
15:52
Опубликовано видео убийства дагестанцем посетителя караоке-клуба в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Эвакуацию-«двухминутку» провели в Ворошиловском ТЦ ВолгоградаСмотреть фотографии
15:03
Силовики: в Волгограде дагестанцем убит посетитель клуба Karaoke ManiaСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Волжская ГЭС будет держать «рыбную полку» до 26 маяСмотреть фотографии
14:14
«Это истерика какая-то!»: известный комик Сабуров пришел в восторг от волжского заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Удивление вызвал Волгоград у главы Союза архитекторов ШумаковаСмотреть фотографии
14:02
Гремячинский ГОК увековечивает память героевСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде осудили разъезжавшего с поддельными правами гастарбайтераСмотреть фотографии
13:22
Пробег ретро-автомобилей проведут волгоградцы в память о художнике ЛосевеСмотреть фотографии
13:02
Можно загорать: в Волгограде синоптики пообещали жаркие выходныеСмотреть фотографии
12:59
Волгоградским школьникам напомнили правила безопасности вблизи железной дорогиСмотреть фотографии
12:46
Безработным волгоградцам назвали несколько вариантов трудоустройстваСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом подростка осудили за гибель в ДТП 17-летней подругиСмотреть фотографии
12:04
Россиянин выиграл миллион евро на международном покерном турниреСмотреть фотографии
11:30
Оперативники МВД задержали волгоградца за обман 97-летнего труженика тылаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
КСП: 70 из 94 убежищ в Волгограде не готовы к укрытию горожанСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде запретили продавать потенциально опасные сыр, творог и сметануСмотреть фотографии
10:58
В двух районах Волгограда с поличным поймали «черных» мусорщиковСмотреть фотографии
 