Волгоградка, сломавшая ногу во время упражнения на ягодицы, обвинила во всем тренера





14 мая Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о травмировании жительницы Волгограда в фитнес-центре. Как сообщает ИА «Высота 102», в октябре 2024 года местная жительница с тяжёлым переломом была госпитализирована в больницу прямиком с тренировки, которая проходила в зале на бульваре 30-летия Победы.

– В информационный центр СК России обратилась жительница города Волгограда. В октябре прошлого года перед началом индивидуального занятия тренер по фитнесу не разъяснил заявительнице технику безопасности, в результате чего во время выполнения упражнения она упала и получила переломы, – сообщили в Следкоме.

Пострадавшая в разговоре с журналистами ИА «Высота 102» пояснила, что посещала фитнес-центр перед травмой не один месяц, однако в роковой день впервые выполняла сложное упражнение, при этом тренера рядом не оказалось.

– Всё произошло, когда я выполняла болгарские выпады. Я впервые делала это упражнение. Во время него одна нога фиксируется в петле, вторая находится на полу и выполняются приседания. Для дополнительного эффекта в руках у меня были гантели. Когда я уже всё сделала, попыталась достать ногу из петли, но в этот же самый миг её занесло. Фактически я всем весом вместе с гантелями обрушилась на вторую конечность, в результате она в буквальном смысле сложилась пополам, – поделилась воспоминаниями волгоградка.

По словам женщины, ей была вызвана скорая помощь. Медики доставили пострадавшую в одну из больниц. По итогу обследования были диагностированы тяжелые переломы ноги.

Лечение отняло у волгоградки довольно много времени и финансов. Женщину возмущает тот факт, что ни тренер, ни представители фитнес-центра не связались с ней и не предложили помощь.

– Меня вёл тренер по имени Владимир. Он должен был меня подстраховывать во время исполнения упражнений. Собственно, за это я ему и платила деньги, – добавила женщина.

После произошедшего пострадавшая обратилась в следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело.

– Меня признали потерпевшей по уголовному делу и провели судебную медицинскую экспертизу, согласно выводам которой установлено, что мне был причинён тяжкий вред здоровью с утратой трудоспособности на треть. Но тренер по-прежнему не наказан и работает в фитнес-центре, – резюмирует женщина.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Ивановича Семенова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также поставил его расследование на контроль в центральном аппарате.

Отметим, что согласно имеющимся у ИА «Высота 102» сведениям, волгоградка обвиняет в невнимании тренера Владимира К., который неоднократно выступал на соревнованиях по пауэрлифтингу. К сожалению, связаться с ним не удалось на момент публикации.

Иллюстрация: shedevrum.ai