Бастрыкин дал ход делу о наезде самокатчиков на волжанку

Расследования 14.05.2025 08:27
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14.05.2025 08:27
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда электросамоката на женщину в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, ДТП случилось 12 мая на пересечении улиц Мира и Нечаевой. Двое парней ехали на одном электросамокате и сбили женщину, которая шла по тротуару. Момент происшествия попал на видео.
По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка по ст. 238 УК РФ. А ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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