



В Саратове суд поставил точку в разбирательствах по делу об избиении одного из учеников школы №86 отцом одноклассника. Как сообщает ИА «СарИнформ», мужчина был оправдан по статье о хулиганстве.

Напомним, инцидент произошел в саратовской школе 1 октября 2025 года и был снят одним из учеников на видео. 51-летний Нарисян Г. ворвался в кабинет во время урока и отвесил несколько пощечин одному из детей. Кроме того, мужчина пытался припугнуть ребенка фразой «я тебя зарою». На этот шаг, сообщали СМИ, Нарсияна подтолкнул затяжной конфликт его сына с одноклассником. Чаша терпения мужчины переполнилась после звонка оскорбленного ребенка в тот октябрьский день.

В отношении Нарисяна были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и об угрозе убийством. В ходе судебного процесса он признал вину в угрозах убийством, однако хулиганом себя признавать отказался.

– Сегодня судья Светлана Зюзюкина оправдала Нерсесяна по статье о хулиганстве, не усмотрев в его действиях состава преступления. По статье об угрозе убийством мужчину приговорили к 320 часам обязательных работ. Кроме того, Нерсесяна обязали заплатить 50 тысяч рублей потерпевшему за моральный вред и оплатить расходы на адвоката (почти 38 тысяч рублей), – сообщает ИА «СарИнформ».

