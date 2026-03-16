Волгоградка отсудила у «Почты России» 325 тыс. рублей за сломанную ногу

АО «Почта России» должна по решению суда выплатить 325 тысяч рублей 63-летней жительнице Волгограда, которая сломала ногу в проржавевшем пандусе у почтового отделения.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, в апреле 2025 года волгоградка угодила в «капкан» при входе в почтовое отделение №65, расположенное на ул. Ополченская в Тракторозаводском районе. Женщина поднималась по пандусу и сломала ногу. Визуально эта наклонная поверхность не имела повреждений, но когда сняли резиновое покрытие, то взору предстало аварийное состояние пандуса. Он проржавел и начал проваливаться.

Пострадавшая обратилась в травматологическое отделение поликлинике, где ей наложили гипс. Долгое время женщина находилась на лечении с диагнозом перелом наружной лодыжки малоберцовой кости правой голени. После снятия гипса волгоградка проходила длительную реабилитацию. Претензию пострадавшей о возмещении вреда «Почта России» оставила без удовлетворения.





- Представитель ответчика АО «Почта России» ни в одно судебное заседание не являлся, представил письменные возражения, в которых просил рассмотреть дело в его отсутствие и отказать в удовлетворении требований, а в случае удовлетворения – снизить размер штрафа и судебных расходов в связи с наличием в действиях истца неосторожности, способствовавшей возникновению вреда, - сообщили в пресс-службе.

Однако суд не нашел в действиях пострадавшей неосторожности и иск был удовлетворен. Волгоградке должны выплатить 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда, 100 тысяч рублей – штраф и 25 тысяч – компенсацию судебных расходов. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Объединённой пресс-службы судов Волгоградской области





