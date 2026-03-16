Омича осудили за массовое ДТП с погибшими детьми под Волгоградом





В Михайловке Волгоградской области был вынесен приговор 42-летнему водителю из Омской области, который стал виновником массового ДТП. Авария произошла летом 2025 года на федеральной трассе Р-22 вблизи моста через реку Кумылгу. Мужчина, управляя фурой Volvo с прицепом Rolfo Formula, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению нескольких автомобилей. В результате погибли двое детей — 9-летняя девочка и 5-летний мальчик, находившиеся в легковом автомобиле.





- Согласно материалам дела, 29 июня 2025 года, примерно с 18:55 до 19:10, водитель фуры двигался по трассе Р-22 в направлении из Москвы в Волгоград. Превышая допустимую скорость, он начал обгон, пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу. В этот момент прицеп фуры также оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста». От удара «Лада» вылетела на встречную полосу и была сбита грузовиком КАМАЗ, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Водитель фуры скрылся с места происшествия, предварительно удалив запись с видеорегистратора своего автомобиля. Затем, уже на этапе следствия, он частично признал свою вину.

Отметим, Михайловский районный суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Ему также запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет. Кроме того, лихач обязан выплатить компенсацию в размере 4 миллионов рублей. Приговор может быть обжалован.