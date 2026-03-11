К 3 годам колонии общего режима осужден в Волгоградской области 57-летний житель Чечни за посредничество во взяточничестве в крупном размере и мошенничестве. Приговором Быковского районного суда ему также назначен штраф в сумме 800 тысяч рублей.

По информации прокуратуры региона, фигурант уголовного дела выступал посредником, передавая знакомому денежные средства для должностных лиц ГБУЗ «Быковская ЦРБ» за утверждение решений врачебной комиссии о направлении на медико-социальную экспертизу и дальнейшее решение вопроса о присвоении группы инвалидности при отсутствии к тому законных оснований. При этом денег он брал больше, а разницу оставлял себе. Таким образом ему удалось «заработать» около 200 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. У фигуранта уголовного дела в доход государства конфисковали сотовый телефон и 200 тысяч рублей, полученных преступным путем. Также наложен арест на его автомобиль.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.





