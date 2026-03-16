Водитель успел выскочить: под Волгоградом дотла выгорела кабина фуры





В Камышинском районе Волгоградской области на федеральной трассе дотла выгорела кабина грузового автомобиля. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации пожарных, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в ночь с 16 на 17 марта.

– На 495-километре трассы Р-228 огонь охватил кабину грузового автомобиля. Огнеборцы 29-й ПСЧ ликвидировали горение на 10 квадратах, – сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

К счастью, никто из людей в результате происшествия не пострадал – водитель покинул кабину фуры до того, как она оказалась объята пламенем.

По предварительной версии дознавателя МЧС России, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

