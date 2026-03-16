



16 марта депутаты Волгоградской областной думы предварительно одобрили на профильном комитете поправки в региональное законодательство, которые позволят включить планируемый к строительству в Волгограде на территории микрорайона Тулака новый студенческий кампус в перечень объектов регионального значения.

- Внесение изменений в схему территориального планирования позволит синхронизировать строительство социальной, образовательной и жилой инфраструктуры с развитием транспортных сетей и коммуникаций. Таким образом, создается правовая основа для того, чтобы проект был реализован качественно, в срок и с максимальной пользой для жителей Волгоградской области, - рассказала депутат Валентина Гречина.

Кроме того, в рамках рассмотрения документа стало известно о том, что грандиозную стройку власти рассчитывают осуществить с привлечением частных средств через концессионное соглашение.

- Реализовать проект по строительству кампуса планируется путем заключения концессионного соглашения, при этом объекты, созданные концессионером после окончания срока действия соглашения, планируются к передаче в региональную собственность. Строительство кампуса будет способствовать развитию прилегающих территорий, росту их туристической и инвестиционной привлекательности, что станет мощным стимулом инвестиционной активности, — говорится в пояснительной записке к закону.

Отметим, как ранее сообщала редакция, на территории студенческого кампуса разместятся учебные корпуса, студенческие общежития, жилье для преподавательского состава, объекты социальной, культурно-досуговой, спортивной направленностей, а также сооружения для осуществления научно-технической деятельности и развития инновационного бизнеса.

