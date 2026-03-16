



В Волгоградской области 49-летний участник спецоперации Алексей К., которого уволили с воинской службы в сентябре 2024 года из-за гепатита С, до сих пор не может начать лечение из-за отсутствия необходимого ему оригинального препарата от этого вирусного заболевания. Отечественный дженерик мужчине не подходит, – сообщила ИА «Высота 102» супруга военнослужащего Анна К.

Заболел, защищая Родину

Алексей уже имел опыт участия в контртеррористической операции в Чеченской республике, когда захотел уйти на СВО. Его супруга вспоминает, что такое решение вместе с армейскими товарищами её муж принял летом 2022 года.

- Контракт с Минобороны он подписал 29 июня 2022 года. У них была группа армейская – все ветераны: они собрались с ребятами и пошли защищать Родину. Это произошло еще до всех этих выплат. Чисто по зову сердца пошли, - рассказывает Анна.

По словам женщины, на СВО Алексей был минометчиком. Получил контузию, лежал в госпитале в Херсоне. Женщина не исключает, что, возможно, там через кровь и произошло заражение.

О том, что это заболевание было получено в период военной службы, подтверждают и документы. Алексей дважды проходил ВВК. По заключению последней военно-врачебной комиссии в Ростове-на-Дону его уволили по состоянию здоровья.

- Уволен он по социально значимому заболеванию – гепатит С на основании ростовского заключения с 19 сентября 2024 года, - уточнила женщина.

Алексею К. также поставили вторую группу инвалидности, которая действует бессрочно.

Гепатит есть, а лечения нет

В Волгограде инфекционист направил Алексея К. в ГБУЗ «ВОИБ №2», которая находится в Волжском, для проведения эластометрии (исследование состояния печени – ред.) и получения противовирусного препарата. Проведение этой процедуры было назначено на 12 февраля текущего года, поэтому накануне мужчина лег в больницу для обследования. Однако врачи по каким-то причинам исследование не провели, выписав Алексея 13 февраля.

Супруга Алексея утверждает, что отказов они с мужем не писали, а почему так произошло – не знает. Также женщина не понимает, как в итоге лечили мужчину в стационаре.

- Они его там панкреатином лечили, хотя в выписном эпикризе написано урсодезоксихолевая кислота, - рассказывает женщина. - Он мне эти таблеточки отдал. Он их не пил, а складывал в пакетик. Я от этого тоже в шоке была.

Эластометрию Алексею К. все же сделали 17 февраля, но у женщины остались вопросы по степени фиброза. Согласно исследованию, которое было сделано в 2023 году, её мужу ставили 0-1 стадию. В феврале степень фиброза уже была нулевая, а в марте текущего года, как установили врачи в частной клинике в Волгограде, фиброз диагностирован на 1-2 стадии.

До сих пор мужчина никакого лечения от вирусного гепатита С не получает, утверждает его супруга.

«Боюсь его потерять»

Волгоградские врачи, в том числе в частных клиниках, рекомендуют Алексею К. для лечения хронического вирусного гепатита С оригинальные препараты, такие как «Мавирет», «Эпклюза» и «Совальди». Однако в ГБУЗ «ВОИБ №2» участнику СВО выдали отечественный дженерик 2025 года «Грозавир».

Анна К. утверждает, что именно ее мужу этот препарат не подходит из-за сопутствующих заболеваний.

- То, что нам выписали, ни в коем случае нельзя давать. От него давление 200 поднимается, - поясняет собеседница агентства. – Получается, что я ездила по госпиталям, спасала его. А теперь просто сама и загублю его с таким лечением.

По словам женщины, руководство больницы ей поясняет, что оригинальные препараты от вирусного гепатита С они назначают пациентам с циррозом печени – последней стадией фиброза. Анна К. пытается переубедить врачей, чтобы они пересмотрели свой подход и назначили ее супругу оригинальный препарат, от которого не наступят нежелательные побочные эффекты.

- Мой муж воевал, пока другие здесь жили спокойно. У него сейчас нет ни здоровья, ни работы. Неужели он не заслужил? – задается вопрос его супруга.

Волгоградка уже обратилась с жалобой в комитет здравоохранения Волгоградской области. Также она намерена и дальше отстаивать права своего супруга – участника СВО на квалифицированную медицинскую помощь. Анна готовит обращения в Генпрокуратуру РФ и СКР.

Даны поручения

В комитете здравоохранения Волгоградской области на редакционный запрос пояснили следующее:

- Обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С осуществляется в рамках федерального проекта в соответствии с клиническими рекомендациями. «Гразопревир + Элбасвир» - международное непатентованное наименование препарата «Грозавир». Лекарственный препарат зарегистрирован и производится в России, применяется для лечения взрослых пациентов с хроническим гепатитом C определенных генотипов. Назначен пациенту врачом-специалистом в соответствии с клинической картиной заболевания.

В связи с несогласием с назначенной терапией в ГБУЗ ВОИБ № 2 Облздравом поручено главному врачу ГБУЗ ВОИБ №2 организовать телемедицинскую консультацию с профильным федеральным центром, в том числе для разрешения вопроса о целесообразности смены назначенной ранее терапии. Также отметим, что назначенный ГБУЗ ВОИБ № 2 лекарственный препарат пациент получил.





