



В Камышине Волгоградской области на берегу Волги обнаружили труп молодой женщины, пропавшей без вести 8 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102» на бездыханное тело набрели случайные прохожие еще на прошлой неделе.

Напомним, девушка ушла из дома более месяца назад и больше о ее местоположении ничего не было известно. К поискам камышанки приступили изначально волонтеры поискового отряда, после к розыску подключились правоохранительные органы.

По данным информагентства, труп молодой женщины нашли всего в полукилометре от улицы ул. Нефтяников Камышина местные жители. О страшной находке горожане сразу же сообщили в экстренные службы. Известно, что при обнаружении отсутствовала часть левой руки погибшей, а рядом с телом также был найден нож.

Не исключается, что увечья появились на теле погибшей уже после смерти и были нанесены животными. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

