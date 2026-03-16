



Россельхознадзор выявил нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на площадке хозяйствующего субъекта в Октябрьском районе Волгоградской области.

Было установлено, что ветеринарным специалистом был оформлен сертификат на продукцию, где количество жира в готовой продукции больше, чем в сырье. Так, производителю удалось из 84 килограммов молока с массовой долей жира 4% произвести 6 килограммов сливочного масла с массовой долей жира 82,5%. При расчете количества жира в сырье, жир составил 3,3 кг, а в готовой продукции 4,9 кг.

За нарушение прослеживаемости продукции производитель получил предостережение. Соответствующие материалы переданы в комитет ветеринарии и природоохранную прокуратуру. А производственный сертификат на продукт был аннулирован.

