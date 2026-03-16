Тарифы ЖКХ в Волгограде и области вырастут в октябре на 9,4%

В Волгоградской области с 1 октября 2026 года планируется второе повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Индексация произойдет в размере не более 9,4%. Об этом было объявлено на заседании общественного совета при комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

Как сообщили в профильном комитете обладминистрации, участники общественного совета подвели итоги тарифной кампании 2025 года и обозначили план работы на текущий период. Специалисты анонсировали очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ, которое будет вторым и последним в 2026 году.

- С 1 января индексация тарифов составляет 1,7% для всех субъектов страны — эта величина связана с повышением ставки НДС. С 1 октября 2026 года средний индекс изменения размера платы за ЖКУ не превысит 9,4%, - сообщили в КТР Волгоградской области.

На общественном совете напомнили, что в Волгоградской области в текущем году наряду с повышением расценок на ЖКУ уменьшилась плата за вывоз мусора.

