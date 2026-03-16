



В Волгограде следователи займутся новым эпизодом бездействия органов, отвечающих за отлов собак. Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на просьбу о помощи жителей микрорайона Солнечный, которые пожаловались на стаи, которые регулярно нападают на местных жителей.

- Длительное время в населенном пункте обитает большое количество животных, которые систематически нападают на местных жителей, в том числе детей. Обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли, мер реагирования не принимается, - сообщили в Следкоме.

Отметим, по факту разгула животных возбуждено уголовное дело. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В ближайшее время правоохранителям предстоит доложить в Москву о его промежуточных результатах.

