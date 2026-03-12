Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Расследования

Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 суток

Расследования 12.03.2026 12:00
0
12.03.2026 12:00


Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток 21-летнего местного жителя, который украл кроссовки в ТЦ «Мармелад». Молодой человек переобулся прямо в магазине и вышел, не заплатив за обновку, сообщили в районном суде.

Согласно материалам дела, кража была совершена в середине декабря 2025 года. Волгоградец приглядел себе новые кроссовки, надел их на ноги, оторвав бирки и ценник, а свою старую обувь спрятал под стеллаж. 

В суде он пояснил, что решился на кражу, так как его обувь порвалась. В отношении юноши был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.03.2026 13:06
Расследования 12.03.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2026 12:00
Расследования 12.03.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2026 17:53
Расследования 11.03.2026 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2026 11:12
Расследования 11.03.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2026 09:34
Расследования 11.03.2026 09:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2026 08:13
Расследования 11.03.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2026 17:23
Расследования 10.03.2026 17:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2026 11:40
Расследования 10.03.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2026 11:24
Расследования 10.03.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2026 20:40
Расследования 09.03.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2026 19:35
Расследования 09.03.2026 19:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2026 16:00
Расследования 09.03.2026 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.03.2026 16:20
Расследования 08.03.2026 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2026 15:02
Расследования 07.03.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2026 14:53
Расследования 06.03.2026 14:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузовСмотреть фотографии
13:55
Волгоградская область передала участникам СВО средства связиСмотреть фотографии
13:31
В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»Смотреть фотографии
13:06
«Надеемся, что там увидят пробелы»: дело волгоградской чиновницы Анны Елисеевой передают в ГенпрокуратуруСмотреть фотографии
12:25
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокамСмотреть фотографии
12:00
Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 сутокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пропал бесследно 9-летний школьникСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда начаты поиски утонувшего в феврале мужчиныСмотреть фотографии
11:02
Полуметровый метеорит пролетел над Югом России и упал в Черное мореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:47
Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗОСмотреть фотографии
10:43
Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
«КАМАЗ» – «Ротор»: матч, где ничья может стать поражениемСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде во дворе МКД невнимательный водитель наехал на женщинуСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области банкиры терпели 10 лет, чтобы нажиться на наследникахСмотреть фотографии
09:38
Учёные РАН предупредили волгоградцев о геомагнитном всплеске на исходе неделиСмотреть фотографии
09:24
С погибшим в ДНР командиром штурмовиков простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде и области 12 марта прозвучит сигнал тревогиСмотреть фотографии
08:49
ИП из Волгоградской области продавал ветпрепараты без лицензииСмотреть фотографии
08:40
В Волгоградской области 120 опор ЛЭП обволокли незаконные сетиСмотреть фотографии
08:16
Что ждет волгоградских дачников в новом сезоне: смотрим законыСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за утечку стоковСмотреть фотографии
07:38
ПВО сбила 11 БПЛА на подлете к Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Участник СВО стал старшим тренером Академии «Ротор»Смотреть фотографии
06:47
9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:28
Пацанка из Волгограда снялась в популярном реалити на канале «Пятница»Смотреть фотографии
06:10
Машину волгоградца разбили трубой из-за парковочного конфликтаСмотреть фотографии
05:41
Четверть миллиона волгоградцев вступили в общедомовые чаты в MAХСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:27
Волгоградских чиновников и депутатов освободят от тотального аудита доходовСмотреть фотографии
20:38
«Не исключён подъём малых рек до опасных значений»: Волгоградский ЦГМС уточнил прогноз на весенний паводокСмотреть фотографии
 