Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 суток

Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток 21-летнего местного жителя, который украл кроссовки в ТЦ «Мармелад». Молодой человек переобулся прямо в магазине и вышел, не заплатив за обновку, сообщили в районном суде.

Согласно материалам дела, кража была совершена в середине декабря 2025 года. Волгоградец приглядел себе новые кроссовки, надел их на ноги, оторвав бирки и ценник, а свою старую обувь спрятал под стеллаж.

В суде он пояснил, что решился на кражу, так как его обувь порвалась. В отношении юноши был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

