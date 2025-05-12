Происшествия

На видео попал наезд самокатчиков на женщину в Волжском

Происшествия 12.05.2025 19:43
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12.05.2025 19:43


В городе Волжском Волгоградской области женщину сбили подростки, ехавшие вдвоем на электросамокате. Происшествие, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировали камеры наблюдения. 



Судя по опубликованным в Сети кадрам, 11 мая женщина шла по пешеходной зоне, когда на пересечении улиц Мира и Нечаевой в нее со спины врезались двое парней. Не устояв на ногах, пешеход упала на асфальт и не сразу смогла подняться на ноги – на помощь ей пришли очевидцы. 

Отметим, что молодые люди передвигались на самокатах целой группой. При этом на одном СИМ находилось по два человека, что запрещено установленными правилами дорожного движения.  

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