На видео попал наезд самокатчиков на женщину в Волжском





В городе Волжском Волгоградской области женщину сбили подростки, ехавшие вдвоем на электросамокате. Происшествие, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировали камеры наблюдения.





Судя по опубликованным в Сети кадрам, 11 мая женщина шла по пешеходной зоне, когда на пересечении улиц Мира и Нечаевой в нее со спины врезались двое парней. Не устояв на ногах, пешеход упала на асфальт и не сразу смогла подняться на ноги – на помощь ей пришли очевидцы.

Отметим, что молодые люди передвигались на самокатах целой группой. При этом на одном СИМ находилось по два человека, что запрещено установленными правилами дорожного движения.