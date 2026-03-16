



В Волгоградской области оперативники регионального Управления ФСБ России задержали главу сельскохозяйственного потребкооператива. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, женщина подозревается в мошенничестве в с особо крупном размере.





– Руководитель кооператива с целью личной материальной выгоды организовала схему по незаконному обналичиванию бюджетных денежных средств материнского капитала, выделенных в рамках национального проекта «Демография». В целях реализации преступного умысла женщина совместно с иными соучастниками ОПГ заключала фиктивные договоры займа на сумму средств материнского капитала с лицами, имеющими право на получение данной выплаты, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области. – Займы выдавались, якобы, с целью приобретения земельных участков и строительства на них жилья в Михайловском районе Волгоградской области.

По факту же, уточняют в УФСБ, строительство жилья не производилось, а земельный участок не использовался.

Через потребительский кооператив маткапитал обналичивался, а половину денег получали участники ОПГ. Ущерб от указанной противоправной деятельности составляет более 1 млн рублей.

В настоящее время в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении главы кооператива возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК России. Мера пресечения не избиралась.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области