Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

Федеральные новости
 Отхлеставшего ребенка в школе жителя Саратова оправдали по делу о хулиганстве
В Саратове суд поставил точку в разбирательствах по делу об избиении одного из учеников школы №86 отцом одноклассника. Как сообщает ИА «СарИнформ», мужчина был оправдан по статье о хулиганстве. ...
 Коммерсантъ: полная блокировка Telegram стартовала в России
Эксперты заявили о старте полной блокировки Telegram в России. Как сообщает «Коммерсантъ», на некорректную работу мессенджера пожаловались за прошедшие выходные более 18 тысяч пользователей.  Напомним, ранее сообщалось о старте...
В Волжском утвердили первые платные парковочные места: список

Общество 16.03.2026 18:06
16.03.2026 18:06


Сегодня, 16 марта, в городе Волжском Волгоградской области в администрации прошло заседание рабочей группы, где окончательно были согласованы детали запуска платного парковочного пространства. Как сообщили в пресс-службе города-спутника, доходы от парковок направят в бюджет города на развитие транспортной инфраструктуры.

Напомним, первое заседание рабочей группы состоялось 27 февраля. На нем было предложено установить взимание платы на таких парковках в будние дни с 8:00 до 20.00, бесплатно можно будет оставлять автомобили с 20:00 до 8:00 в будни, а также в выходные и праздничные дни. Первые 15 минут стоянки планируется сделать бесплатными. Оплатить парковку можно будет разными способами: через мобильное приложение, смс-сообщение, банковский терминал или систему быстрых платежей. Сумма платы за час – 20, 35, 50, 70 и 90 рублей в зависимости от категории транспортного средства. 

В конечном итоге на очередном заседании было решено установить тариф парковки в 50 рублей за час. Оплата на месте будет производиться через приложение, СМС, терминал или СБП. Первые 15 минут будут для волжан бесплатными. 

Также было решено предоставить парковочные места бесплатно следующей категории граждан: ветераном ВОВ и боевых действий, инвалидам  I-III группы, многодетным семьям, участникам СВО и их семьям, владельцам электромобилей и представителям экстренных служб. 

Всего в Волжском организуют 427 платных парковочных мест по адресам: 

  • Комсомольская площадь;
  • ул. Фонтанная;
  • пр. Ленина, 123;
  • пр. Дружбы (дублер в 25 мкр.);
  • пр. Ленина (у кафе «Гаштет»);
  • ул. Зорге;
  • ул. Энгельса.

Запуск платных парковок намечен к концу весны — началу лета. Первый месяц парковки будут работать в тестовом режиме.

20:22
«Дарит хорошее настроение. Не больше»: волгоградский дерматолог рассказала о смертельных рисках первых загаровСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №3Смотреть фотографии
19:45
Второй день чемпионата Волгоградской области по футзалуСмотреть фотографии
19:10
В Котово 16 марта простились с погибшим на СВО Игорем БычковымСмотреть фотографии
18:40
В амфитеатре Волгограда прошел телемост в честь 12-летия присоединения КрымаСмотреть фотографии
18:06
В Волжском утвердили первые платные парковочные места: списокСмотреть фотографии
17:32
В Волгоградской области поднялся уровень воды на ДонуСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде закрыли ипотеку на 2 млн рублей вдове участника СВОСмотреть фотографии
16:05
Труп пропавшей в феврале камышанки нашли на берегу Волги без части рукиСмотреть фотографии
14:57
Под Волгоградом 17 марта простятся с бойцом СВО Дмитрием ЮшкинымСмотреть фотографии
14:53
Волгоградка отсудила у «Почты России» 325 тыс. рублей за сломанную ногуСмотреть фотографии
14:49
Тарифы ЖКХ в Волгограде и области вырастут в октябре на 9,4%Смотреть фотографии
14:31
«Он разве не заслужил?!»: участник СВО с гепатитом С откладывает лечение в ожидании нужного препаратаСмотреть фотографии
14:06
Отхлеставшего ребенка в школе жителя Саратова оправдали по делу о хулиганствеСмотреть фотографии
13:57
Омича осудили за массовое ДТП с погибшими детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:27
Водитель успел выскочить: под Волгоградом дотла выгорела кабина фурыСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде заводчане выбирают лучших по профессииСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде студенческий кампус на Тулака построят благодаря концессииСмотреть фотографии
12:23
Коммерсантъ: полная блокировка Telegram стартовала в РоссииСмотреть фотографии
12:08
В России предложили внедрить «папин капитал»Смотреть фотографии
11:56
Бастрыкин поручил спасти микрорайон Волгограда от террора бродячих собакСмотреть фотографии
11:48
Волгоградцы проели в кафе 4,4 млрд рублей в первый месяц зимыСмотреть фотографии
11:45
Волгоградцы тратят на поиски работы до 1 года – дольше всех россиянСмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров поручил к 1 мая восстановить костяк волгоградских дорогСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде скорая помощь наехала на своего водителяСмотреть фотографии
10:59
Волгоградцы вновь пожаловались на сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области забраковали партию масла с завышенной жирностьюСмотреть фотографии
10:55
Власти опровергли вбросы, напугавшие ростовчанСмотреть фотографии
10:43
С экс-депутата Короткова в Волгограде взыщут 43,9 млн рублей нелегальных доходовСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде досрочно приступили к модернизации 19 котельныхСмотреть фотографии
 