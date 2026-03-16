В Волжском утвердили первые платные парковочные места: список





Сегодня, 16 марта, в городе Волжском Волгоградской области в администрации прошло заседание рабочей группы, где окончательно были согласованы детали запуска платного парковочного пространства. Как сообщили в пресс-службе города-спутника, доходы от парковок направят в бюджет города на развитие транспортной инфраструктуры.

Напомним, первое заседание рабочей группы состоялось 27 февраля. На нем было предложено установить взимание платы на таких парковках в будние дни с 8:00 до 20.00, бесплатно можно будет оставлять автомобили с 20:00 до 8:00 в будни, а также в выходные и праздничные дни. Первые 15 минут стоянки планируется сделать бесплатными. Оплатить парковку можно будет разными способами: через мобильное приложение, смс-сообщение, банковский терминал или систему быстрых платежей. Сумма платы за час – 20, 35, 50, 70 и 90 рублей в зависимости от категории транспортного средства.

В конечном итоге на очередном заседании было решено установить тариф парковки в 50 рублей за час. Оплата на месте будет производиться через приложение, СМС, терминал или СБП. Первые 15 минут будут для волжан бесплатными.

Также было решено предоставить парковочные места бесплатно следующей категории граждан: ветераном ВОВ и боевых действий, инвалидам I-III группы, многодетным семьям, участникам СВО и их семьям, владельцам электромобилей и представителям экстренных служб.

Всего в Волжском организуют 427 платных парковочных мест по адресам:

Комсомольская площадь;

ул. Фонтанная;

пр. Ленина, 123;

пр. Дружбы (дублер в 25 мкр.);

пр. Ленина (у кафе «Гаштет»);

ул. Зорге;

ул. Энгельса.

Запуск платных парковок намечен к концу весны — началу лета. Первый месяц парковки будут работать в тестовом режиме.