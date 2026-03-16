Власти опровергли вбросы, напугавшие ростовчан





Мэр Новочеркасска Ростовской области опроверг информацию о готовящихся противоправных действиях в отношении школ. Как передает Привет-Ростов, Павел Исаков выступил с официальным заявлением по данному поводу.

Исаков подчеркнул, что тиражируемые слухи не соответствует действительности. По словам главы города, ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

В целях дополнительного усиления мер безопасности родителям учеников порекомендовали привозить детей заблаговременно. Это позволит избежать большого скопления людей при входе и обеспечит организованный проход в здания.

Горожан также призвали проявлять бдительность и при получении подобной информации незамедлительно передавать ее в правоохранительные органы.