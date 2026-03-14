Иловлинский районный суд Волгоградской области признал виновным многодетного отца, который в День знаний на машине сбил 7-летнюю соседку и она умерла. Мужчину приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также он должен выплатить денежную компенсацию родителям ребенка, сообщили в районном суде.

Напомним, что 1 сентября 2025 года в хуторе Песчанка на улице Ясеневая водитель Hyundai Getz совершил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Сообщалось также, что водитель с места ДТП скрылся, однако был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Судом установлено, что подсудимый в тот трагический день ехал на иномарке по улице Ясеневая. Нарушив ряд правил дорожного движения, он совершил наезд на малолетнюю девочку, сидящую на краю обочины дороги по ходу его движения. После ДТП подсудимый скрылся с места происшествия. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице на следующий день.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что мужчина, который был за рулем, ехал с превышением скорости. Он переехал девочку, сдавая задним ходом. Ранее фигурант уголовного дела уже был судим. Известно, что он и его семья живут на той же улице, где жила погибшая девочка.

Фото из архива V102.RU

