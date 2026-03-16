В России предложили внедрить «папин капитал»





В России предложили ввести новую меру поддержки семей с детьми — выплату отцам 500 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей, принимавшим участие в уходе за ребенком. Письмо с данным предложением вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампредседателя Госдумы Борис Чернышов, передает ТАСС.

– При рождении второго ребенка (и последующих детей) предлагается предусмотреть возможность выдачи дополнительного денежного сертификата на имя отца в размере 500 тысяч рублей, если он принимал участие в уходе за малышом в первые годы жизни ребенка, – пояснил парламентарий в письме.

Подтверждением для выплаты может стать официальный отпуск по уходу за ребенком. Данная информация фиксируется в системе Соцфонда России и подтверждается работодателем.

Изображение создано при помощи ИИ