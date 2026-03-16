В Волгограде досрочно приступили к модернизации 19 котельных

Работы по модернизации оборудования на 19 котельных в Волгограде началось до завершения отопительного сезона. Как сообщили в «Концессиях теплоснабжения», в настоящее время специалисты подрядной организации демонтируют старый паровой котел на котельной квартала 494 в Советском районе Волгограда.





- Прямо сейчас демонтируем экранную часть котла - водотрубные элементы вдоль стенок топочной камеры. Самым трудоёмким этапом будет замена барабана весом 2,5 тонны. В таких стесненных условиях сделать это возможно только с помощью подъемного крана высотой 18 метров, - объяснил Александр Маликов, начальник производственно-технического отдела подрядной организации.

По словам заместителя главного инженера по эксплуатации «Концессий теплоснабжения» Алексея Букаева, котельная 494 квартала – одна из крупнейших в городе. В Советском районе эта котельная обслуживает 196 объектов, включая 8 лечебных учреждения, 10 детских садов, 4 школы, а также 159 многоквартирных домов, где проживают около 30 000 жителей. На этой котельной в прошлом году уже заменили большой водогрейный котел и силовой трансформатор мощностью 1050 киловатт. Паровой котел, который прослужил более 40 лет, также заменят на новый и современный.





- В этом году мы начали обновлять котельные еще до окончания отопительного сезона. Температура воздуха позволила снизить параметры котлов таким образом, чтобы мощности хватило для отпуска и горячего водоснабжения, и отопления, - пояснил Букаев.

Всего в рамках подготовки к новому отопительному сезону коммунальщики заменят 28 котлов на 19 котельных. В 2025-м специалисты «Концессий» капитально отремонтировали 31 котел, 8 дымовых труб, 26 зданий и сооружений, а также обновили около 40 километров тепловых сетей.

Фото: «Концессий теплоснабжения»





