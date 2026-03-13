В Волжском полиция нашла подростков, повредивших «умные» домофоны





В городе Волжском Волгоградской области полиция установила личности двоих подростков, испортивших домофоны на ул. Мира. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, нарушителями оказались два школьника 14 и 11 лет.

Напомним, несколько «умных» устройств было повреждено в девятиэтажном доме №75 по улице Мира. Злоумышленники попали на видео, записанное таким домофоном.

Как пояснили несовершеннолетние, двери подъездов они пытались вскрыть, чтобы погреться в помещении.

В отношении законных представителей подростков составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ. Юные хулиганы будут поставлены на профилактический учет.

