В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
Федеральные новости
 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
Оперативники ФСБ в Волгограде задержали 23-летнего подпевалу укронацистов

В Волгограде оперативные сотрудники регионального Управления УФСБ России задержали 23-летнего местного жителя, который в Сети откровенно поддерживал укронацистов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления, молодой мужчина по решению суда отправлен в СИЗО, в отношении него расследуется уголовное дело. 

Известно, что 23-летний волгоградец, являясь противником специальной военной операции и будучи несогласным с политическим курсом РФ, разместил на одном из видехостингов несколько комментариев, оправдывающих деятельность украинских террористических организаций, а также  Джохара Дудаева, причастного к захвату власти в Чечено-Ингушской Республике в 1991-1995 годах и созданию незаконных вооруженных формирований на территории указанной республики. 

– Кроме того, мужчина, придерживаясь взглядов, одобряющих идеологию и практики нацизма во время Второй мировой войны, разместил комментарий, одобряющий преступную деятельность украинских и иных коллаборационистских организаций в годы Великой Отечественной войны, в том числе пособничавших и состоявших в членстве организации «Охранные отряды национал-социалистической партии Германии» (СС), признанной приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года (г. Нюрнберг, Германия) в качестве преступной организации, – пояснили в УФСБ России по Волгоградской области. 

Расследовать уголовное дело в отношении волгоградца предстоит сотрудникам  Следственного отдела УФСБ России по Волгоградской области. Он подозревается по ч. 2 ст. 205.5 Э организация и участие в террористической организации, п. «в» ч.2. ст. 354.1 УК России – реабилитация нацизма с использованием «Интернет». 


