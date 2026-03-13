



В Волгограде оперативные сотрудники регионального Управления УФСБ России задержали 23-летнего местного жителя, который в Сети откровенно поддерживал укронацистов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления, молодой мужчина по решению суда отправлен в СИЗО, в отношении него расследуется уголовное дело.

Известно, что 23-летний волгоградец, являясь противником специальной военной операции и будучи несогласным с политическим курсом РФ, разместил на одном из видехостингов несколько комментариев, оправдывающих деятельность украинских террористических организаций, а также Джохара Дудаева, причастного к захвату власти в Чечено-Ингушской Республике в 1991-1995 годах и созданию незаконных вооруженных формирований на территории указанной республики.

– Кроме того, мужчина, придерживаясь взглядов, одобряющих идеологию и практики нацизма во время Второй мировой войны, разместил комментарий, одобряющий преступную деятельность украинских и иных коллаборационистских организаций в годы Великой Отечественной войны, в том числе пособничавших и состоявших в членстве организации «Охранные отряды национал-социалистической партии Германии» (СС), признанной приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года (г. Нюрнберг, Германия) в качестве преступной организации, – пояснили в УФСБ России по Волгоградской области.

Расследовать уголовное дело в отношении волгоградца предстоит сотрудникам Следственного отдела УФСБ России по Волгоградской области. Он подозревается по ч. 2 ст. 205.5 Э организация и участие в террористической организации, п. «в» ч.2. ст. 354.1 УК России – реабилитация нацизма с использованием «Интернет».



