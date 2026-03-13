Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублей

Более 14 миллионов рублей должны выплатить из бюджета Волгограда по иску фонда социальной помощи «Планета детства» за оказанные услуги его подопечным. Об этом сообщили в Арбитражном суде Волгоградской области.

Фонд «Планета детства», занимающийся предоставлением помощи детям-инвалидам, организацией их досуга и поддержкой родителей, с 10 октября по 28 декабря 2024 года оказал услуги на общую сумму 14,1 миллиона рублей. За это организация, которая имеет статус поставщика социальных услуг по результатам проведенного отбора, должна была получить компенсацию за выполненную работу за счет средств бюджета. 

Однако ГКУ ЦСЗН по Краснооктябрьскому району уведомило фонд о том, что решение о предоставлении субсидии за октябрь-декабрь 2024 года не было принято в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств. С таким решением в организации не согласились, посчитав, что в действиях чиновников имеются признаки недобросовестного поведения, направленного на уклонение от исполнения требований. 

Арбитражный суд Волгоградской области в октябре 2025 года удовлетворил исковые требования фонда. Суд пришёл к выводу, что «Планетой детства» выполнены обязательства в полном объеме, а, значит, они подлежат компенсации. 

Решение обжаловалось чиновниками в апелляционном порядке. Однако вышестоящая инстанция подтвердила законность решения регионального арбитража. Судебный акт вступил в законную силу. 

11:02
Теплый воздух из Азии прогреет Волгоград до +20 к концу мартаСмотреть фотографии
10:59
Работники Концессий в Волгограде получили новый транспорт взамен «буханок»Смотреть фотографии
10:48
Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихамиСмотреть фотографии
10:44
В Саратове увековечили память 200 бойцов СВОСмотреть фотографии
10:32
Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублейСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысячСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде увековечат память легендарного археолога Владислава МамонтоваСмотреть фотографии
09:47
В Волжском засняли невозмутимого водителя, протаранившего четыре автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Юные боксёры Волгоградской области взяли 11 медалей на первенстве ЮФОСмотреть фотографии
09:02
Оперативники ФСБ в Волгограде задержали 23-летнего подпевалу укронацистовСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области отменена восьмичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с загранпаспортамиСмотреть фотографии
08:13
1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенстваСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде СК займётся забытым аварийным домом на ул. 2-й КараваннойСмотреть фотографии
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью ночью ликвидировали БПЛАСмотреть фотографии
06:46
Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта БПЛАСмотреть фотографии
06:32
На перекрёстках в Волгограде и Волжском установят 77 новых камер: адресаСмотреть фотографии
06:21
«Следы» экс-депутата Короткова зачищают в облдумеСмотреть фотографии
05:59
Волгоградская область стала третьей в ЮФО по объему инвестицийСмотреть фотографии
21:51
Дорожным рабочим в Волгоградской области предлагают до 145 тысячСмотреть фотографии
21:40
Транспортные инициативы волгоградцев войдут в народную программу ЕРСмотреть фотографии
21:27
В Волгограде за кучи у ЖК на 2,8 млн рублей наказали владельца грузовикаСмотреть фотографии
21:05
В Волгоградской области установят единый тариф на ТО газового оборудованияСмотреть фотографии
20:50
Уровень воды поднялся в реке Иловля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Два игрока «Каустика» вызваны в молодёжную сборную России по гандболуСмотреть фотографии
20:16
В Волжском ищут вандалов, повредивших «умные» домофоныСмотреть фотографии
20:01
Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»Смотреть фотографии
19:37
819 волгоградок отказались от аборта после уговоровСмотреть фотографии
19:33
Судейские назначения на матчи 24‑го тура Лиги PARI: волгоградцев ждут интересные игрыСмотреть фотографии
19:13
Волгоградцам рассказали, кто может получить выплату в 15 тыс. рублейСмотреть фотографии
 