



Более 14 миллионов рублей должны выплатить из бюджета Волгограда по иску фонда социальной помощи «Планета детства» за оказанные услуги его подопечным. Об этом сообщили в Арбитражном суде Волгоградской области.

Фонд «Планета детства», занимающийся предоставлением помощи детям-инвалидам, организацией их досуга и поддержкой родителей, с 10 октября по 28 декабря 2024 года оказал услуги на общую сумму 14,1 миллиона рублей. За это организация, которая имеет статус поставщика социальных услуг по результатам проведенного отбора, должна была получить компенсацию за выполненную работу за счет средств бюджета.

Однако ГКУ ЦСЗН по Краснооктябрьскому району уведомило фонд о том, что решение о предоставлении субсидии за октябрь-декабрь 2024 года не было принято в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств. С таким решением в организации не согласились, посчитав, что в действиях чиновников имеются признаки недобросовестного поведения, направленного на уклонение от исполнения требований.

Арбитражный суд Волгоградской области в октябре 2025 года удовлетворил исковые требования фонда. Суд пришёл к выводу, что «Планетой детства» выполнены обязательства в полном объеме, а, значит, они подлежат компенсации.