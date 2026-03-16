В Волгограде заводчане выбирают лучших по профессии





В Волгограде на КАУСТИКе стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году заводские соревнования в течение месяца пройдут по девяти номинациям – за звание лучшего в своём деле поборются аппаратчики химического производства, водители погрузчика, лаборанты химического анализа, машинисты холодильных установок, машинисты насосных установок, слесари по КИПиА, слесари-ремонтники, электрогазосварщики и электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.





Напомним, что конкурс профессионального мастерства на КАУСТИКе – это традиция-ровесница завода. Такие соревнования проводились на предприятии всегда: и в каждом цехе отдельно, и, как сейчас, – среди представителей одной профессии на всём заводе.

В этом году победители и призёры получат денежное вознаграждение, а также дополнительные возможности для карьерного продвижения: зачисление в кадровый резерв предприятия и повышение разряда без дополнительных экзаменов. Помимо основных призовых мест, по определённым критериям также присваивается звание «Лучший молодой рабочий».





Победители заводских состязаний в дальнейшем примут участие в юбилейном областном конкурсе «Лучший по профессии» – соревноваться будут представители шести профессий: лаборант химического анализа, электромонтёр, электросварщик, повар, швея, агроном.

Напомним, что в прошлые годы сотрудники КАУСТИКа неоднократно занимали призовые места регионального конкурса в номинациях «Лаборант химического анализа», «Электромонтёр» и «Электросварщик». А Егор Козырь, Екатерина Землянская и Наталья Кузьмина принимали участие во всероссийском этапе профсоревнований, представляя Волгоградскую область. Лаборант химического анализа Наталья Кузьмина вошла в число лучших химиков страны, заняв в федеральном конкурсе 3-е место.



