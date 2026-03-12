



Волгоградская чиновница Анна Елисеева вот уже год находится в московском СИЗО. 12 марта 2025 года ее задержали в Волгограде, а 10 марта 2026 года Басманный районный суд столицы в очередной раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Елисеевой. Что происходит сейчас с делом замруководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, почему ее супруг не верит в ее виновность и какие надежды ее родные и адвокаты связывают с Генпрокуратурой, – в материале ИА «Высота 102». «Вины не признает и не собирается»

Как рассказал Денис Елисеев, 10 марта Басманный районный суд до 24 апреля оставил его супругу в СИЗО.



– Продление меры пресечения, как известно, избиралось неоднократно, в течение всего года, – поделился Денис. – При этом никаких доказательств совершения Анной вменяемых ей преступлений следствие не предъявляло. Основанием для продления ареста всегда называлось одно и то же – тяжесть статьи, по которой обвиняют мою супругу. На последнем заседании у судьи по этому поводу возникли многочисленные вопросы к следствию. Но все-таки арест продлили.



В ближайшее время уголовное дело в отношении Анны Елисеевой и еще двух волгоградских бизнесменов объемом 36 томов будет передано следователем в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



Адвокаты Анны Елисеевой Филипп Лукаш и Анатолий Коченков уже подали на имя Председателя СК России и Генерального прокурора ходатайства о возвращении дела для производства дополнительного расследования.



– Позиция моей жены по уголовному делу остается прежней. Никаких противоправных деяний она никогда не совершала, а потому свою вину в предъявленном ей обвинении по двум эпизодам мошенничеств и трем эпизодам получения взяток она не признает и признавать не собирается. Также вину не признают и другие фигуранты дела, которые по версии следствия являлись взяткодателями, – продолжает свой рассказ Денис.



«Таких денег мы никогда не видели»

Денис Елисеев убежден, что супругу «подставил» ее родной племянник – Даниил К.



– Перед арестом этот человек постоянно крутился около моей жены – приходил на работу, караулил около администрации. Когда она выходила из машины, сразу кидался к ней, нес всякую чушь, что ему нужно решить с ней какие-то семейные вопросы. Устав от его назойливости, Анна вынуждена была просить сотрудников не пускать племянника к ней на работу. Было такое ощущение, что он хотел создать видимость каких-то дел с моей женой и чтобы это было у всех на виду, – продолжает собеседник.



Когда Анну обвинили в получении десятков миллионов рублей в качестве взяток за предоставление земельных участков, которые ей якобы передавал племянник, это стало для ее родных настоящим шоком.



– Таких денег наша семья никогда не видела. Следователи старательно искали, но тоже не нашли. Да и не могли найти, потому что их не было. У нас квартира в Кировском районе в ипотеку и машина. Больше никакого имущества нет. Зато у родственников племянника на счетах как раз крутились большие суммы, сам он покупал дорогостоящие автомобили. Почему это не привлекло внимание следователей, мы поняли позже, – говорит Денис.



По его словам, Даниил К. через свою знакомую распространял информацию о том, что он может помочь в выделении хороших земельных участков. Этим заинтересовались руководители двух волгоградских компаний, которые заключили официальные договоры на аренду земли. По версии следствия, якобы за эти участки Анне Елисеевой и заплатили. Однако эти сделки затем были расторгнуты в суде.



– Тем не менее, мою супругу и руководителей этих компаний обвинили в получении и даче взяток. Анна и бизнесмены это отрицают. Полностью признали свою вину и дали необходимые следствию показания только племянник Анны, которому вменяется посредничество по всем пяти эпизодам (ст. 291.1 УК РФ), а также лица из его окружения, которые, по версии стороны защиты, являются пособниками К..ва в мошенничестве, – рассказывает Денис.



Мужчина подчеркивает, что уголовное преследование в отношении Даниила К. было прекращено.



– Его местонахождение в настоящее время не известно даже следователю, но есть неподтвержденная информация, что он заключил контракт с Минобороны РФ и находится в зоне СВО, – продолжает собеседник.



Остальные фигуранты, из числа его окружения, находятся в статусе обвиняемых и надеются на прекращение уголовного преследования в суде в связи с деятельным раскаянием.



– Никаких доказательств того, что моя жена получала от кого-то деньги, следствие не предоставило. Все обвинение основывается на словах ее племянника, – утверждает супруг чиновницы.



Надежда на Генпрокуратуру

Денис пытался привлечь внимание к делу его жены, побывав на недавнем приеме Генпрокурора Александра Гуцана в Волгограде.



– Но я потом получил лишь отписку, что делом занимается СК РФ. Теперь вся надежда на то, что в Генпрокуратуре увидят пробелы в следствии и отправят дело на дополнительное расследование, – констатирует муж Анны Елисеевой.

– У нас двое детей, младшему – 10 лет. Мы вынуждены водить ребенка к психологам, так как арест мамы стал для него стрессом. Маме Анны за 80, от переживаний у нее развивается тяжелая болезнь. Мы просто хотим, чтобы жена, мама и дочь вернулась домой. И самое главное, обелить ее имя, – заключил собеседник.



Напомним, Анну Елисееву задержали в Волгограде 12 марта 2025 года и сразу увезли в Москву, где поместили под арест. Официально сообщалось, что чиновницу обвиняют в получении крупных взяток, однако подробности следствие не раскрывает. За период нахождения в СИЗО мера пресечения Анны Елисеевой неоднократно продлевалась. При этом жалобы на решения суда, удовлетворявшего ходатайства следствия, отклонялись.



Анна Елисеева продолжает числиться в департаменте администрации Волгограда. Однако теперь, согласно официальным сведениям, она занимает пост заместителя руководителя департамента экономического развития и инвестиций мэрии.

