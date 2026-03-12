Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
«Надеемся, что там увидят пробелы»: дело волгоградской чиновницы Анны Елисеевой передают в Генпрокуратуру

Волгоградская чиновница Анна Елисеева вот уже год находится в московском СИЗО. 12 марта 2025 года ее задержали в Волгограде, а 10 марта 2026 года Басманный районный суд столицы в очередной раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Елисеевой. Что происходит сейчас с делом замруководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, почему ее супруг не верит в ее виновность и какие надежды ее родные и адвокаты связывают с Генпрокуратурой, – в материале ИА «Высота 102».

«Вины не признает и не собирается»

Как рассказал Денис Елисеев, 10 марта Басманный районный суд до 24 апреля оставил его супругу в СИЗО.

– Продление меры пресечения, как известно, избиралось неоднократно, в течение всего года, – поделился Денис. – При этом никаких доказательств совершения Анной вменяемых ей преступлений следствие не предъявляло. Основанием для продления ареста всегда называлось одно и то же – тяжесть статьи, по которой обвиняют мою супругу. На последнем заседании у судьи по этому поводу возникли многочисленные вопросы к следствию. Но все-таки арест продлили.

В ближайшее время уголовное дело в отношении Анны Елисеевой и еще двух волгоградских бизнесменов объемом 36 томов будет передано следователем в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Адвокаты Анны Елисеевой Филипп Лукаш и Анатолий Коченков уже подали на имя Председателя СК России и Генерального прокурора ходатайства о возвращении дела для производства дополнительного расследования.

Позиция моей жены по уголовному делу остается прежней. Никаких противоправных деяний она никогда не совершала, а потому свою вину в предъявленном ей обвинении по двум эпизодам мошенничеств и трем эпизодам получения взяток она не признает и признавать не собирается. Также вину не признают и другие фигуранты дела, которые по версии следствия являлись взяткодателями, – продолжает свой рассказ Денис.

«Таких денег мы никогда не видели»

Денис Елисеев убежден, что супругу «подставил» ее родной племянник – Даниил К.

– Перед арестом этот человек постоянно крутился около моей жены – приходил на работу, караулил около администрации. Когда она выходила из машины, сразу кидался к ней, нес всякую чушь, что ему нужно решить с ней какие-то семейные вопросы. Устав от его назойливости, Анна вынуждена была просить сотрудников не пускать племянника к ней на работу. Было такое ощущение, что он хотел создать видимость каких-то дел с моей женой и чтобы это было у всех на виду, – продолжает собеседник.

Когда Анну обвинили в получении десятков миллионов рублей в качестве взяток за предоставление земельных участков, которые ей якобы передавал племянник, это стало для ее родных настоящим шоком.

– Таких денег наша семья никогда не видела. Следователи старательно искали, но тоже не нашли. Да и не могли найти, потому что их не было. У нас квартира в Кировском районе в ипотеку и машина. Больше никакого имущества нет. Зато у родственников племянника на счетах как раз крутились большие суммы, сам он покупал дорогостоящие автомобили. Почему это не привлекло внимание следователей, мы поняли позже, – говорит Денис.

По его словам, Даниил К. через свою знакомую распространял информацию о том, что он может помочь в выделении хороших земельных участков. Этим заинтересовались руководители двух волгоградских компаний, которые заключили официальные договоры на аренду земли. По версии следствия, якобы за эти участки Анне Елисеевой и заплатили. Однако эти сделки затем были расторгнуты в суде.

Тем не менее, мою супругу и руководителей этих компаний обвинили в получении и даче взяток. Анна и бизнесмены это отрицают. Полностью признали свою вину и дали необходимые следствию показания только племянник Анны, которому вменяется посредничество по всем пяти эпизодам (ст. 291.1 УК РФ), а также лица из его окружения, которые, по версии стороны защиты, являются пособниками К..ва в мошенничестве, – рассказывает Денис.

Мужчина подчеркивает, что уголовное преследование в отношении Даниила К. было прекращено.

Его местонахождение в настоящее время не известно даже следователю, но есть неподтвержденная информация, что он заключил контракт с Минобороны РФ и находится в зоне СВО, – продолжает собеседник.

Остальные фигуранты, из числа его окружения, находятся в статусе обвиняемых и надеются на прекращение уголовного преследования в суде в связи с деятельным раскаянием.

– Никаких доказательств того, что моя жена получала от кого-то деньги, следствие не предоставило. Все обвинение основывается на словах ее племянника, – утверждает супруг чиновницы.

Надежда на Генпрокуратуру 

Денис пытался привлечь внимание к делу его жены, побывав на недавнем приеме Генпрокурора Александра Гуцана в Волгограде.

– Но я потом получил лишь отписку, что делом занимается СК РФ. Теперь вся надежда на то, что в Генпрокуратуре увидят пробелы в следствии и отправят дело на дополнительное расследование, – констатирует муж Анны Елисеевой.

– У нас двое детей, младшему – 10 лет. Мы вынуждены водить ребенка к психологам, так как арест мамы стал для него стрессом. Маме Анны за 80, от переживаний у нее развивается тяжелая болезнь. Мы просто хотим, чтобы жена, мама и дочь вернулась домой. И самое главное, обелить ее имя, – заключил собеседник.

Напомним, Анну Елисееву задержали в Волгограде 12 марта 2025 года и сразу увезли в Москву, где поместили под арест. Официально сообщалось, что чиновницу обвиняют в получении крупных взяток, однако подробности следствие не раскрывает. За период нахождения в СИЗО мера пресечения Анны Елисеевой неоднократно продлевалась. При этом жалобы на решения суда, удовлетворявшего ходатайства следствия, отклонялись.

Анна Елисеева продолжает числиться в департаменте администрации Волгограда. Однако теперь, согласно официальным сведениям, она занимает пост заместителя руководителя департамента экономического развития и инвестиций мэрии.

Лента новостей

14:39
В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузовСмотреть фотографии
13:55
Волгоградская область передала участникам СВО средства связиСмотреть фотографии
13:31
В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»Смотреть фотографии
13:06
«Надеемся, что там увидят пробелы»: дело волгоградской чиновницы Анны Елисеевой передают в ГенпрокуратуруСмотреть фотографии
12:25
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокамСмотреть фотографии
12:00
Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 сутокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пропал бесследно 9-летний школьникСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда начаты поиски утонувшего в феврале мужчиныСмотреть фотографии
11:02
Полуметровый метеорит пролетел над Югом России и упал в Черное мореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:47
Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗОСмотреть фотографии
10:43
Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
«КАМАЗ» – «Ротор»: матч, где ничья может стать поражениемСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде во дворе МКД невнимательный водитель наехал на женщинуСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области банкиры терпели 10 лет, чтобы нажиться на наследникахСмотреть фотографии
09:38
Учёные РАН предупредили волгоградцев о геомагнитном всплеске на исходе неделиСмотреть фотографии
09:24
С погибшим в ДНР командиром штурмовиков простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде и области 12 марта прозвучит сигнал тревогиСмотреть фотографии
08:49
ИП из Волгоградской области продавал ветпрепараты без лицензииСмотреть фотографии
08:40
В Волгоградской области 120 опор ЛЭП обволокли незаконные сетиСмотреть фотографии
08:16
Что ждет волгоградских дачников в новом сезоне: смотрим законыСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за утечку стоковСмотреть фотографии
07:38
ПВО сбила 11 БПЛА на подлете к Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Участник СВО стал старшим тренером Академии «Ротор»Смотреть фотографии
06:47
9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:28
Пацанка из Волгограда снялась в популярном реалити на канале «Пятница»Смотреть фотографии
06:10
Машину волгоградца разбили трубой из-за парковочного конфликтаСмотреть фотографии
05:41
Четверть миллиона волгоградцев вступили в общедомовые чаты в MAХСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:27
Волгоградских чиновников и депутатов освободят от тотального аудита доходовСмотреть фотографии
20:38
«Не исключён подъём малых рек до опасных значений»: Волгоградский ЦГМС уточнил прогноз на весенний паводокСмотреть фотографии
 