В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Экс-замглавы района Белов отдаст стране нажитые незаконно 10 млн рублей

Бывший заместитель главы Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Белов проиграл в Волгоградском областном суде прокуратуре. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-чиновник пытался оспорить необходимость делиться с государством незаконно нажитыми миллионами.

Напомним, что в должности заместителя главы Новониколаевского района Белов работал на протяжении семи лет – с июля 2018-го по март 2025-го. Однако, как вскрылось при проверке прокуратуры, фактически и физически второй по рангу чиновник района на своем рабочем месте чаще отсутствовал, проживая на постоянной основе в Волгограде. Как потом установит суд, вся энергия Сергея Белова уходила на другую работу – платные юридические консультации населению. 

– В нарушение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» чиновник с ноября 2018 года по март 2025 года одновременно осуществлял деятельность по оказанию юруслуг физическим и юридическим лицам посредством участия в деятельности коммерческой организации, получая при этом неофициальный доход, – такие данные в ходе судебного процесса озвучило ранее прокуратура. 

Интересно, что замглавы района, получая заработную плату на своем официальном посту, не пытался даже скрыть подработку. В названии ООО,  где трудился Белов, была его фамилия – «ЮК Белов и партнеры».

Согласно справке о поступивших денежных средствах на счета Белова, установлено, что за период времени с 2020 года по 2025 год неподтверждёнными являлись денежные средства в размере 10 576 081 рублей. Эти деньги, пришел к выводу суд, были получены им за оказание юридической помощи. 

В январе 2026 года суд первой инстанции вынес решение обратить в доход государства незаконно заработанные Беловым 10 млн рублей. Не согласившись с таким решением, экс-чиновник и юрист обжаловал постановление в апелляционном порядке, просив суд отказать в удовлетворении иска прокуратуры.

– Волгоградский областной суд разделил мнение надзорного ведомства региона о законности и справедливости состоявшегося по гражданскому делу судебного акта, оставив его без изменения. Решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль, – сообщили в прокуратуре Волгоградской области. 

В настоящее время в отношении Сергея Белова возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

