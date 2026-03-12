



Бывший заместитель главы Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Белов проиграл в Волгоградском областном суде прокуратуре. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-чиновник пытался оспорить необходимость делиться с государством незаконно нажитыми миллионами.

Напомним, что в должности заместителя главы Новониколаевского района Белов работал на протяжении семи лет – с июля 2018-го по март 2025-го. Однако, как вскрылось при проверке прокуратуры, фактически и физически второй по рангу чиновник района на своем рабочем месте чаще отсутствовал, проживая на постоянной основе в Волгограде. Как потом установит суд, вся энергия Сергея Белова уходила на другую работу – платные юридические консультации населению.

– В нарушение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» чиновник с ноября 2018 года по март 2025 года одновременно осуществлял деятельность по оказанию юруслуг физическим и юридическим лицам посредством участия в деятельности коммерческой организации, получая при этом неофициальный доход, – такие данные в ходе судебного процесса озвучило ранее прокуратура.

Интересно, что замглавы района, получая заработную плату на своем официальном посту, не пытался даже скрыть подработку. В названии ООО, где трудился Белов, была его фамилия – «ЮК Белов и партнеры».

Согласно справке о поступивших денежных средствах на счета Белова, установлено, что за период времени с 2020 года по 2025 год неподтверждёнными являлись денежные средства в размере 10 576 081 рублей. Эти деньги, пришел к выводу суд, были получены им за оказание юридической помощи.

В январе 2026 года суд первой инстанции вынес решение обратить в доход государства незаконно заработанные Беловым 10 млн рублей. Не согласившись с таким решением, экс-чиновник и юрист обжаловал постановление в апелляционном порядке, просив суд отказать в удовлетворении иска прокуратуры.

– Волгоградский областной суд разделил мнение надзорного ведомства региона о законности и справедливости состоявшегося по гражданскому делу судебного акта, оставив его без изменения. Решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль, – сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

В настоящее время в отношении Сергея Белова возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.