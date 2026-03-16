Полковник Володин назначен замглавы ГУ МВД по Волгоградской области

Кадровые изменения произошли в руководящем составе ГУ МВД России по Волгоградской области. Новым заместителем начальника Главка, который будет курировать вопросы гражданства и миграционной политики, назначен полковник полиции Руслан Володин из Воронежа.

Нового руководителя личному составу представил сегодня, 16 марта, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов.

Руслан Володин родился в Воронеже, где окончил институт МВД. Службу в органах он начал в 1996 году. Служил на оперативных и руководящих должностях. С 2013 по 2016 год руководил отделом по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организационных групп и преступных сообществ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

С августа 2016 по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

На должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан был назначен 9 марта 2026 года Указом Президента РФ. До этого он руководил Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

Награжден государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью МВД России «За доблесть в службе» «И.Д.Путилина», «За боевое содружество», нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД России», ведомственными наградами МВД России, наградным оружием.

Отметим, что до сих пор в руководящем составе ГУ МВД России по Волгоградской области было четыре заместителя начальника. Руслан Володин, таким образом, стал первым пятым по счету замом руководителя Главка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!