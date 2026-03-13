Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
Суд в Волгограде лишил нижегородского экс-судью Сапегу имущества на 54 млн рублей

13.03.2026 15:53
0
13.03.2026 15:53

 


В Волгограде Ворошиловский районный суд 13 марта вынес решение по делу экс-председателя коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги, обратив в доход государства его имущество на общую сумму более 54 млн рублей. 

Иск к Сапеге подала Генеральная прокуратура РФ. По версии надзорного ведомства, еще во время работы в прокуратуре Сапега оформил на экс-жену Наталью участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Спустя 10 лет, став судьей и председателем райсуда, он приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 кв.м  за 7,5 млн рублей, зарегистрировав право собственности на тещу. Еще через 10 лет Сапега приобрел московскую квартиру площадью более 100 «квадратов» и машиноместо. Обновки стоимостью 30 млн рублей председатель коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда приписал своему тестю Анатолию Щербинину. Всего же за 17 лет на родителей супруги Вячеслав Сапега оформил не меньше шести объектов недвижимости. Несмотря на то, что теща судьи не имеет водительского удостоверения, на нее записали и автомобиль BMW X5. Все эти роскошные покупки, настаивали в надзорном органе, никак не могли быть совершены на заработную плату Сапеги.   

Рассмотрев материалы дела, Ворошиловский районный суд поддержал мнение Генпрокуратуры: 

– Сапега В.А. при осуществлении полномочий судьи  нарушал запреты и ограничения, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции. Имея непредусмотренные законом доходы,  использовал их для приобретения дорогостоящих транспортных средств и объектов недвижимости на территории г. Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодарского края. Желая скрыть истинное материальное положение, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи, Сапега В.А. оформлял объекты собственности на своих родственников, – говорится в сообщении, опубликованном 13 марта Объединенной пресс-службой судов Волгоградской области. 

Уточняется, что в судебном процессе 13 марта представитель Генпрокуратуры просил обратить в доход Российской Федерации 5 объектов недвижимости и 3 автомобиля BMW X5, оформленные на родственников Сапеги. Тот факт, что фактически все это имущество принадлежало  родным Сапеги, суд счел формальностью, подчеркнув, что шикарные подарки  экс-судья делал родным в надежде утаить источники происхождения капиталов.

– Решением Ворошиловского районного суд Волгограда исковые требования Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворены в полном объеме. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, – сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

Напомним, 10 марта в Волжский городской суд лишил другого нижегородского судью Фомина имущества общей стоимостью 166 млн рублей. 

16:34
Путин отправил на повышение троих судей в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:53
Суд в Волгограде лишил нижегородского экс-судью Сапегу имущества на 54 млн рублейСмотреть фотографии
15:20
«Без водовода и дорог»: в Волгограде жители посёлка Солнечный утонули в непролазной грязиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоград прибыли участники автопробега «Крым - Россия! Навсегда!»Смотреть фотографии
14:40
Путин отметил заслуги волгоградского фермера, подарившего односельчанам газопроводСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом из-за паводка перекрыли сельскую дорогуСмотреть фотографии
13:59
Тело женщины нашли в станице Волгоградской области при разборе пепелищаСмотреть фотографии
13:16
На дне Волги нашли ружье пропавшего подводного охотникаСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят этническую банду, укравшую у бойцов СВО 6 млн рублейСмотреть фотографии
12:47
Силовики нагрянули в Волжский: в отдел полиции доставили группу мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области 63 тыс. пациентов проверили репродуктивное здоровьеСмотреть фотографии
11:57
«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людейСмотреть фотографии
11:55
Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВОСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом иномарка влетела в Renault на федеральной трассеСмотреть фотографии
11:02
Теплый воздух из Азии прогреет Волгоград до +20 к концу мартаСмотреть фотографии
10:59
Работники Концессий в Волгограде получили новый транспорт взамен «буханок»Смотреть фотографии
10:48
Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихамиСмотреть фотографии
10:44
В Саратове увековечили память 200 бойцов СВОСмотреть фотографии
10:32
Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублейСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысячСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде увековечат память легендарного археолога Владислава МамонтоваСмотреть фотографии
09:47
В Волжском засняли невозмутимого водителя, протаранившего четыре автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Юные боксёры Волгоградской области взяли 11 медалей на первенстве ЮФОСмотреть фотографии
09:02
Оперативники ФСБ в Волгограде задержали 23-летнего подпевалу укронацистовСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области отменена восьмичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с загранпаспортамиСмотреть фотографии
08:13
1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенстваСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде СК займётся забытым аварийным домом на ул. 2-й КараваннойСмотреть фотографии
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью ночью ликвидировали БПЛАСмотреть фотографии
06:46
Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта БПЛАСмотреть фотографии
 