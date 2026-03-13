



В Волгограде Ворошиловский районный суд 13 марта вынес решение по делу экс-председателя коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги, обратив в доход государства его имущество на общую сумму более 54 млн рублей.

Иск к Сапеге подала Генеральная прокуратура РФ. По версии надзорного ведомства, еще во время работы в прокуратуре Сапега оформил на экс-жену Наталью участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Спустя 10 лет, став судьей и председателем райсуда, он приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 кв.м за 7,5 млн рублей, зарегистрировав право собственности на тещу. Еще через 10 лет Сапега приобрел московскую квартиру площадью более 100 «квадратов» и машиноместо. Обновки стоимостью 30 млн рублей председатель коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда приписал своему тестю Анатолию Щербинину. Всего же за 17 лет на родителей супруги Вячеслав Сапега оформил не меньше шести объектов недвижимости. Несмотря на то, что теща судьи не имеет водительского удостоверения, на нее записали и автомобиль BMW X5. Все эти роскошные покупки, настаивали в надзорном органе, никак не могли быть совершены на заработную плату Сапеги.

Рассмотрев материалы дела, Ворошиловский районный суд поддержал мнение Генпрокуратуры:

– Сапега В.А. при осуществлении полномочий судьи нарушал запреты и ограничения, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции. Имея непредусмотренные законом доходы, использовал их для приобретения дорогостоящих транспортных средств и объектов недвижимости на территории г. Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодарского края. Желая скрыть истинное материальное положение, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи, Сапега В.А. оформлял объекты собственности на своих родственников, – говорится в сообщении, опубликованном 13 марта Объединенной пресс-службой судов Волгоградской области.

Уточняется, что в судебном процессе 13 марта представитель Генпрокуратуры просил обратить в доход Российской Федерации 5 объектов недвижимости и 3 автомобиля BMW X5, оформленные на родственников Сапеги. Тот факт, что фактически все это имущество принадлежало родным Сапеги, суд счел формальностью, подчеркнув, что шикарные подарки экс-судья делал родным в надежде утаить источники происхождения капиталов.

– Решением Ворошиловского районного суд Волгограда исковые требования Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворены в полном объеме. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, – сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

Напомним, 10 марта в Волжский городской суд лишил другого нижегородского судью Фомина имущества общей стоимостью 166 млн рублей.