В Волгоградской области перед судом по обвинению в смерти пассажирки легковушки в лобовом ДТП предстанут двое водителей – участников этой дорожной аварии, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Согласно материалам дела, 19 ноября 2025 года около 13:00 мск 42-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», проживающая в одном из поселков Палласовского района, на 117 км автодороги «Иловатка – Старополтавка – Палласовка – Николаевск» пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с грузовиком «Скания», водитель которого также совершал обгон. В ДТП погибла 36-летняя пассажирка легковушки, которая находилась на переднем пассажирском сидении и была не пристегнута ремнем безопасности. Она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.





- Следователем Отдела МВД России по Палласовскому району было возбуждено уголовное дело и впоследствии обоим водителям автомобилей «Лада Гранта» и «Скания» было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в Главке полиции.

Установлено, что 61-летний водитель грузовика, видя, что «Лада Гранта» неожиданно выехала на встречную полосу, не предпринял мер экстренного торможения, а лишь немного снизил скорость. Автомобили столкнулись на полосе встречного движения.

Вину в содеянном оба водителя признали. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





