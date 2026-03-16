В Волгограде скорая помощь наехала на своего водителя

Водитель автомобиля скорой помощи попал под колеса своего служебного микроавтобуса, когда приехал на вызов в Советском районе Волгограда.

По данным ГУ МВД России по региону, 24-летний мужчина не обеспечил безопасную стоянку «скорой», в результате микроавтобус «Аврора» в ходе самопроизвольного движения наехал на самого водителя и на припаркованную иномарку «Хендэ Солярис».

В результате ДТП, которое произошло во дворе дома №10 по улице Гвоздкова, водитель скорой помощи получил ранения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





