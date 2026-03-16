Главное

Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Актуально

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

Федеральные новости

 Власти опровергли вбросы, напугавшие ростовчан
Мэр Новочеркасска Ростовской области опроверг информацию о готовящихся противоправных действиях в отношении школ.  Как передает Привет-Ростов, Павел Исаков выступил с официальным заявлением по данному поводу. Исаков подчеркнул, что тиражируемые...
Федеральные новости
 В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадей
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил освободить учителей от проверки домашнего задания в школах. Как заявил депутат в беседе с РИА Новости, оценивать знание школьников необходимо только за работу на...
Общество

С экс-депутата Короткова в Волгограде взыщут 43,9 млн рублей нелегальных доходов

0
Прокуратура Волгоградской области направила в суд иск о взыскании с бывшего депутата регионального парламента Станислава Короткова денежных средств, заработанных им от нелегальной предпринимательской деятельности. Направить в доход государства надзорный орган намерен сумму в размере 43,9 млн рублей.

По версии надзорного органа, в нарушении закона Коротков фактически совмещал исполнение депутатского мандата с руководством фирмой «Земля Профи», давая указания по ключевым направлениям деятельности.

- Согласно п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лица, замещающие государственные должности субъектов, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и руководить коммерческими организациями, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

При этом, когда надзорное ведомство заинтересовалось тайным бизнесом депутата, последний по собственному желанию поспешил покинуть парламент. В таком случае за Станиславом Коротковым сохранялись бы все положенные льготы и преференции.

13 марта Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры региона об изменении оснований прекращения полномочий экс-депутата. Согласно решению, отставка Станислава Короткова должна быть принудительной в связи с грубым нарушением антикоррупционного законодательства.

Новый иск прокуратуры Волгоградской области к оскандалившемуся парламентарию 16 марта направлен в Кировский районный суд Волгограда.

Подробно о том, как проходил в Волгограде суд, решивший судьбу Короткова как экс-депутата, читайте в специальном материале ИА «Высота 102». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.03.2026 10:59
Общество 16.03.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 10:56
Общество 16.03.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 10:43
Общество 16.03.2026 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 10:40
Общество 16.03.2026 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 10:25
Общество 16.03.2026 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 10:04
Общество 16.03.2026 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 09:59
Общество 16.03.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 09:50
Общество 16.03.2026 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 09:41
Общество 16.03.2026 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.03.2026 09:11
Общество 16.03.2026 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 08:54
Общество 16.03.2026 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 08:03
Общество 16.03.2026 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 06:31
Общество 16.03.2026 06:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2026 06:02
Общество 16.03.2026 06:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2026 21:10
Общество 15.03.2026 21:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:48
Волгоградцы проели в кафе 4,4 млрд рублей в первый месяц зимыСмотреть фотографии
11:45
Волгоградцы тратят на поиски работы до 1 года – дольше всех россиянСмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров поручил к 1 мая восстановить костяк волгоградских дорогСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде скорая помощь наехала на своего водителяСмотреть фотографии
10:59
Волгоградцы вновь пожаловались на сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области забраковали партию масла с завышенной жирностьюСмотреть фотографии
10:55
Власти опровергли вбросы, напугавшие ростовчанСмотреть фотографии
10:43
С экс-депутата Короткова в Волгограде взыщут 43,9 млн рублей нелегальных доходовСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде досрочно приступили к модернизации 19 котельныхСмотреть фотографии
10:25
ФСБ задержала волгоградку, сколотившую ОПГ по отмыву средств маткапиталаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Врач-невролог предупредила волгоградцев о малоизученной головной болиСмотреть фотографии
09:59
Полковник Володин назначен замглавы ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде аренда жилья за шесть лет выросла на 90%Смотреть фотографии
09:41
Волгоградца, избившего контролёра энергосбыта, ещё раз наказали 10-тысячным штрафомСмотреть фотографии
09:38
В центре Волгограда разбойник с гранатой ограбил ювелирный магазинСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с дождливой и ветреной погодыСмотреть фотографии
08:54
Минобороны: в Волгоградской области за ночь сбили два БПЛАСмотреть фотографии
08:03
Волгоградцам рассказали о трёх шагах при покупке бракованного товараСмотреть фотографии
07:09
Волго-Ахтубинскую пойму обводнят за 792 млн рублейСмотреть фотографии
06:31
В Волжском прошел молебен о здравии бойцов СВОСмотреть фотографии
06:02
В Волгограде и области отменили шестичасовую беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:10
На все лады поют серенады: как встречают весну волгоградские котыСмотреть фотографии
20:52
Прокатившую с «ветерком» детей волгоградку оштрафовали на 5 тысячСмотреть фотографии
20:16
Розовую луну увидят волгоградцы 2 апреляСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде выстроились очереди на автомойкиСмотреть фотографии
18:17
«Привет, красотка»: волгоградский фотограф нашел в степи удивительные цветы весныСмотреть фотографии
18:13
В ночных клубах Волгограда искали наркотики и подростковСмотреть фотографии
17:44
«Кричал, что он Апостол»: в Урюпинске пьяный угонщик едва не снес памятник вязальщицамСмотреть фотографии
17:20
«Спартак‑Волгоград» – «Буревестник»: разгром в Нижнем НовгородеСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде дали 10 суток протаранившей 3 авто дамеСмотреть фотографии
 