



Прокуратура Волгоградской области направила в суд иск о взыскании с бывшего депутата регионального парламента Станислава Короткова денежных средств, заработанных им от нелегальной предпринимательской деятельности. Направить в доход государства надзорный орган намерен сумму в размере 43,9 млн рублей.

По версии надзорного органа, в нарушении закона Коротков фактически совмещал исполнение депутатского мандата с руководством фирмой «Земля Профи», давая указания по ключевым направлениям деятельности.

- Согласно п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лица, замещающие государственные должности субъектов, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и руководить коммерческими организациями, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

При этом, когда надзорное ведомство заинтересовалось тайным бизнесом депутата, последний по собственному желанию поспешил покинуть парламент. В таком случае за Станиславом Коротковым сохранялись бы все положенные льготы и преференции.

13 марта Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры региона об изменении оснований прекращения полномочий экс-депутата. Согласно решению, отставка Станислава Короткова должна быть принудительной в связи с грубым нарушением антикоррупционного законодательства.

Новый иск прокуратуры Волгоградской области к оскандалившемуся парламентарию 16 марта направлен в Кировский районный суд Волгограда.

