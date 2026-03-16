Волгоградцы вновь пожаловались на сбой в работе Telegram





Сегодня, 16 марта, пользователи из Волгоградской области снова столкнулись с трудностями при работе мессенджера Telegram. Как сообщают Волгоградцы, сбои фиксируются как в компьютерных, так и в версиях для смартфонов.

Волгоградцы наблюдают длительное время загрузки сообщений и медиа, а некоторые и вовсе не могут запустить мобильное приложение и даже веб-интерфейс.

По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество жалоб поступило от жителей Московской, Челябинской, Волгоградской и Белгородской областей, а также Краснодарского и Хабаровского краев.