В Волгограде житель Ворошиловского района, напавший на контролёров энергосбыта и пытавшийся спустить их с лестницы, вновь получил штраф в размере 10 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», районный суд таким образом наказал мужчину за самовольное подключение к общедомовым электросетям, которое сотрудники ПАО «Волгоградэнергосбыт» обнаружили в декабре 2025 года.
Отметим, что аналогичное наказание абонент получил в январе 2026 года за самовольную врезку, выявленную в октябре 2025 года. Таким образом, это уже второй штраф за рецидив.
– Накопленный долг по электроэнергии владельца квартиры с ул. Череповецкой составил более 92 тыс. рублей. На долговое уведомление об оплате и предупреждение об отключении никак не реагировал, и после истечения положенного срока с соблюдением всех норм законодательства, квартиру волгоградца отключили от энергоснабжения, – пояснили ситуацию ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергсбыте». – Однако контрольная проверка выявила несанкционированное подключение, которое было запротоколировано, а материалы направлены в суд. Тем не менее, принятые меры не сподвигли абонента на погашение долга, контрольный обход снова зафиксировал повторное подключение. Акты и протокол опять направили в суд.
Напомним, что 9 декабря 2025 года этот же волгоградец недружелюбно встретил возле своих дверей сотрудников ПАО «Волгоградэнергосбыт», намеревавшихся отключить самовольно подключенное электричество в его квартире. Без боя отказываться от благ житель Волгограда не собирался и вступил в рукопашную, в какой-то момент пытаясь скинуть с лестницы одного из контролёров.
Спустя два дня после происшествия в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении волгоградца. В настоящее время он обвиняется по ст. 116 УК РФ – умышленное нанесение побоев.
