Суд в Сочи отложил на две недели дело волгоградца Пака

11.03.2026 11:12
11.03.2026 11:12


Сегодня, 11 марта, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи во второй раз отложил рассмотрение жалобы на приговор 74-летнему водителю BMW Александру Паку, осужденному к 11 годам колонии строгого режима за убийство в ДТП многодетной волгоградки Екатерины Буравлевой.

- Рассмотрение дела отложено на 24 марта 10 утра. Вся остальная информация будет опубликована на нашем сайте, - сообщили V102.RU в суде, не пояснив причину отложения дела.

Напомним, что адвокаты Пака добиваются переквалификации дела на более мягкую статью. Приговор обжаловала и прокуратура, которая настаивает на конфискации BMW Х7, на котором водитель переехал женщину. Первое заседание в апелляционном суде было назначено на 19 февраля, но тогда рассмотрение дела отложили на март.

В Волгограде дело Александра Пака суд рассматривал с участием присяжных заседателей, которые признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Волгоградский областной суд на основании этого вердикта приговорил Пака по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) к 11 годам колонии строгого режима. Сам подсудимый отказался признавать вину и настаивал – намерений убивать женщину у него не было. 

Ранее следствием и судом было установлено, что все началось с дорожного конфликта. Пак, который управлял внедорожником, задел машину волгоградки. А когда она пыталась его остановить, схватившись за ручку двери, совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами BMW. Пак, переехав ее, покинул место происшествия, не остановив автомобиль и не оказав помощи. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии и через месяц она умерла в больнице. 

Фото из архива V102.RU


