В Волгоградской области лесоруб спилил ценные дубы на дрова

Полицейские задержали в Михайловке Волгоградской области 41-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной рубке ценных сырорастущих дубов для отопления своего жилища.

По информации ГУ МВД России по региону, мужчина с 11 по 12 февраля текущего года на территории лесничества спилил бензопилой четыре дуба. Ущерб составил около 700 тысяч рублей.





Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Свою вину он признает.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!